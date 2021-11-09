В Волгограде перестали курсировать четыре речных маршрута





Пассажирские суда, связывающие правый берег Волги с островом Сарпинский, перешли на зимнее расписание. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, согласно утвержденному расписанию 4 сезонных маршрута – «Красноармейск – Вязовая грива», «Волгоград – Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский» завершили свою работу в минувшие выходные.

В течение всего зимнего периода регулярное сообщение с островной частью города продолжит обеспечивать речной маршрут «Руднева - Сарпинский». На направлении «Волгоград – Культбаза» теплоходы будут курсировать до середины ноября, затем – с учетом погодных условий.

В мэрии пояснили, что, несмотря на значительное снижение уровня воды в акватории, все рейсы теплоходов выполняются в соответствии с утвержденным расписанием. Учитывая ограниченные сбросы воды через волжский гидроузел, на ряде маршрутов вместе с традиционными теплоходами «ОМ» курсируют теплоходы «Москва», имеющие меньшую осадку.



