Общество

«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечера

Общество 09.11.2021 19:25
0
09.11.2021 19:25




Жители Волгоградской области продолжают жаловаться на огромные очереди в поликлиниках, на трудности с вызовом врача на дом, смешение потоков больных и выздоравливающих, а также на постоянно теряющиеся больничные и карты. Житель Котово Александр рассказал ИА «Высота 102» о трудностях, с которыми ему  пришлось столкнуться при обращении в поликлинику ЦРБ. «Никакой дистанции нет, разграничения очереди тоже нет на больных с ОРВИ и ковидом. Ко всему прочему на приеме выяснилось, что моя карта потеряна. К тому же, теперь боюсь, что в бесконечных очередях мог заразиться коронавирусом. Мне и других людей жалко. Больные с подтверждённым ковидом, с пневмонией и поражением легких и признаками ОРВИ днями стоят в очереди и, такое ощущение, что никому до них нет дела», - делится наболевшим житель Котово.
С такой же проблемой столкнулись и жители Урюпинского района. Они также возмущены тем обстоятельством, что в одной очереди стоят и заболевшие коронавирусом, и те, кто уже выздоровел. «Сидячих мест на всех не хватает. Люди стоят, почти прижавшись друг к другу. Кого-то принимают 10 минут, а кого-то – и по 40. Хорошо, хоть имеется туалет в поликлинике. А те люди, кто приезжает на КТ в ЦРБ, бегают по кустикам. В очереди случаются и обмороки. А те, кто только заболел, кашляют на тех, кто уже выздоровел», - делятся урюпинцы в соцсетях своими впечатлениями от посещения поликлиники. Жалуются жители столицы российской провинции и на огромные очереди на сдачу ПЦР-тестов. «В три часа ночи приехал и был уже 124-м», - рассказывает один из пользователей социальной сети. В то же время люди сочувствуют и жалеют врачей и критикуют тех пациентов, которые не удосуживаются соблюдать элементарные меры безопасности и хотя бы надевать маски. 
С подобными проблемами сталкиваются и жители Волгограда. Штурм нервной очереди, томящейся в ожидании открытия филиала поликлиники ГБУЗ «Больница №7» на Тулака, сняли сами пациенты. Волгоградцы жалуются также на многочасовое ожидание приема у врача. «Один доктор принимает каждого посетителя по 40 минут. Это невыносимо. Те, кому не нужен больничный, часто, не выдержав, уходят домой, так и не дождавшись приема, лечиться по интернету», - рассказали горожане. 
Ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области заявляли, что подобные проблемы связаны с огромными нагрузками на систему здравоохранения и врачей в первичном звене организации медпомощи. Напомним, ежедневно в Волгоградской области фиксируется около 460 случаев заболевания коронавирусом. При этом жители региона не торопятся вакцинироваться от ковида: по состоянию на 5 ноября уровень коллективного иммунитета достиг лишь 49,1%, привиты чуть более миллиона человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
09.11.2021 16:40
Общество 09.11.2021 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 16:18
Общество 09.11.2021 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.11.2021 15:49
Общество 09.11.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 15:08
Общество 09.11.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 13:27
Общество 09.11.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 12:49
Общество 09.11.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 12:21
Общество 09.11.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 11:56
Общество 09.11.2021 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 10:26
Общество 09.11.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 09:59
Общество 09.11.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 09:42
Общество 09.11.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 08:15
Общество 09.11.2021 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2021 19:09
Общество 08.11.2021 19:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2021 17:13
Общество 08.11.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2021 11:30
Общество 08.11.2021 11:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:01
Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в СмоленскеСмотреть фотографии
19:25
«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечераСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
РЖД и авиаперевозчики готовы к введению QR-кодов для поездок и перелетовСмотреть фотографии
17:07
Проломившего голову таксисту подростка осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Волгоградское УФАС аннулировало конкурс на перевозки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:18
УК «Сириус» расчистила дворы в центре Волгограда под новые кустарникиСмотреть фотографии
15:49
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде открыли с участием дипломатов из ИзраиляСмотреть фотографии
15:25
Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновникаСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде перестали курсировать четыре речных маршрутаСмотреть фотографии
14:11
Волгоградец со злости избил лопатой чужую иномаркуСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области уволился глава районаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в ДагестанеСмотреть фотографии
13:24
«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:21
КамАЗ протаранил бетономешалку на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:49
Легковушка с уснувшим водителем врезалась в прицеп большегруза в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Собянин поздравил легендарного композитора из Волгограда Александру ПахмутовуСмотреть фотографии
12:21
Умер почетный гражданин ВолжскогоСмотреть фотографии
12:02
Новые страшные рекорды по заболевшим и умершим от COVID-19 побила Волгоградская областьСмотреть фотографии
11:56
Плата за детсады вырастет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
Волгоградский бизнес в пандемию исправно пополняет бюджет регионаСмотреть фотографии
11:08
Инцидент при вылете самолета в Волгоград произошел в аэропорту СамарыСмотреть фотографии
11:02
Малолетний ребенок и трое взрослых пострадали в крупной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде в дачном домике сгорел неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
10:38
Женщина на китайской иномарке покалечилась в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Астраханский ресторатор задолжала полмиллиона работникам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Путин назначил председателей двух районных судов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
Звезду Давида установили в обновленном сквере Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографии
09:42
Гололедица и штормовой ветер надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:15
В Волгограде из-за расширения улицы Ангарская ограничат сквозное движениеСмотреть фотографии
19:41
Привитый «ЭпиВакКороной» экс-начальник отдела полиции скончался в Волгограде от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 