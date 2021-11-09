









Жители Волгоградской области продолжают жаловаться на огромные очереди в поликлиниках, на трудности с вызовом врача на дом, смешение потоков больных и выздоравливающих, а также на постоянно теряющиеся больничные и карты. Житель Котово Александр рассказал ИА «Высота 102» о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться при обращении в поликлинику ЦРБ. «Никакой дистанции нет, разграничения очереди тоже нет на больных с ОРВИ и ковидом. Ко всему прочему на приеме выяснилось, что моя карта потеряна. К тому же, теперь боюсь, что в бесконечных очередях мог заразиться коронавирусом. Мне и других людей жалко. Больные с подтверждённым ковидом, с пневмонией и поражением легких и признаками ОРВИ днями стоят в очереди и, такое ощущение, что никому до них нет дела», - делится наболевшим житель Котово.

С такой же проблемой столкнулись и жители Урюпинского района. Они также возмущены тем обстоятельством, что в одной очереди стоят и заболевшие коронавирусом, и те, кто уже выздоровел. «Сидячих мест на всех не хватает. Люди стоят, почти прижавшись друг к другу. Кого-то принимают 10 минут, а кого-то – и по 40. Хорошо, хоть имеется туалет в поликлинике. А те люди, кто приезжает на КТ в ЦРБ, бегают по кустикам. В очереди случаются и обмороки. А те, кто только заболел, кашляют на тех, кто уже выздоровел», - делятся урюпинцы в соцсетях своими впечатлениями от посещения поликлиники. Жалуются жители столицы российской провинции и на огромные очереди на сдачу ПЦР-тестов. «В три часа ночи приехал и был уже 124-м», - рассказывает один из пользователей социальной сети. В то же время люди сочувствуют и жалеют врачей и критикуют тех пациентов, которые не удосуживаются соблюдать элементарные меры безопасности и хотя бы надевать маски.

С подобными проблемами сталкиваются и жители Волгограда. Штурм нервной очереди, томящейся в ожидании открытия филиала поликлиники ГБУЗ «Больница №7» на Тулака, сняли сами пациенты. Волгоградцы жалуются также на многочасовое ожидание приема у врача. «Один доктор принимает каждого посетителя по 40 минут. Это невыносимо. Те, кому не нужен больничный, часто, не выдержав, уходят домой, так и не дождавшись приема, лечиться по интернету», - рассказали горожане.

Ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области заявляли, что подобные проблемы связаны с огромными нагрузками на систему здравоохранения и врачей в первичном звене организации медпомощи. Напомним, ежедневно в Волгоградской области фиксируется около 460 случаев заболевания коронавирусом. При этом жители региона не торопятся вакцинироваться от ковида: по состоянию на 5 ноября уровень коллективного иммунитета достиг лишь 49,1%, привиты чуть более миллиона человек.