Волгоградцы хотят продолжения локдауна





Большинство россиян против продления нерабочих дней, несмотря на увеличение числа больных коронавирусом. Однако в Волгограде, по результатам опроса Super.Job, большинство опрошенных придерживается другого мнения. Так, за продление локдауна высказались 34% респондентов. В Омске таких 33%. Население этих двух городов чаще других поддерживало и решение властей объявить нерабочие оплачиваемые дни.

За продление локдауна высказались всего 26% россиян («Нужно, пока не привьются 80% населения»), вдвое большее число (52%) — против («Да нет никакого локдауна! Почти все мои знакомые работают»). Молодежь до 24 лет поддерживает продление череды нерабочих дней чуть чаще (29%).В Москве продление локдауна поддерживают 27%, в Санкт-Петербурге — 23%. Меньше всего тех, кто хочет продления локдауна, — среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%): «Перекрывать нужно все каналы общения и коммуникаций, независимо от того, привит человек или нет. А мы видим, что люди летают, выезжают за пределы места жительства и т.п.».Напомним, в России нерабочие дни продлятся до 8 ноября. Однако в некоторых регионах страны уже приняли решение об их продлении.