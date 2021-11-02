Общество

В Волгоградской области развалился сельский ФАП

Общество 02.11.2021 18:03
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02.11.2021 18:03


Жители села Киреево Ольховского района Волгоградской области просят власти возродить местный фельдшерско-акушерский пункт, который практически не функционирует уже несколько лет. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, здание ФАПа пришло в полную негодность: здесь провалились полы, по стенам пошли трещины, уже давно течет кровля. «Давным-давно уборщица купила на свои деньги унитаз, поставили, но сливать надо ведром. В ФАПе не то, что лечиться, сюда даже заходить страшно», - констатируют киреевцы.

По словам местных жителей, ФАП закрылся из-за того, что в нем просто некому было работать. Соответственно, и из-за отвратительного состояния здания, и из-за отсутствия медицинских кадров лицензии на работу пункта нет. «Но у нас большое село, здесь живут около тысячи человек, в том числе и дети, и старики. Поэтому всем приходится ездить в районную центральную больницу. Мы знаем, что в области строятся новые ФАПы, но и нам нужна доступная медицинская помощь», - говорят люди. Как рассказали селяне, полуразваленный фельдшерско-акушерский пункт все-таки иногда работает по своему назначению – когда в село приезжают врачи из районной больницы для диспансеризации, теперь вот еще и вакцинируют жителей. «Вот в таком ужасе все это и происходит. Так и боишься, что или пол под тобой провалится, или на голову кусок потолка упадет», - рассказали селяне.

С просьбой привести в порядок ФАП жители уже обращались в комитет здравоохранения Волгоградской области. Там пообещали отремонтировать фельдшерско-акушерский пункт до конца этого года. В частности, в ответе облкомздрава сообщается, что планируется заменить газовую трубу, водопровод, отремонтировать полы, потолок, стены, заменить дверь. «На самом деле пока поставили только новую дверь и несколько окон. Мы ждем, когда будет сделано все остальное – до конца года осталось всего два месяца», - надеются люди.

Как считают люди, крест на сельском ФАПе ставить рано. Так, уже удалось найти фельдшера, который готов приступить к работе, как только здание приведут в порядок, и будет получена лицензия. «Ремонт нашего пункта потребует не так уже много денег. А нам он очень нужен. Многим приходится лечить себя самим, потому что в районный центр не каждому под силу доехать – особенно старикам», - считают жители.


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