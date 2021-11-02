Вслед за курьерами: в Волгоградской области резко вырос спрос на охранников

Общество 02.11.2021 11:21
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02.11.2021 11:21
Более 330 вакансий охранников открыли волгоградские компании с начала 2021 года, свыше 50 из них – только, после введения QR-кодов на общепите, в непродовольственных магазинах и междугородних автобусах. По данным службы исследований компании HeadHunter, спрос на эту категорию работников за год вырос на 40% в Волгоградской области.
При этом волгоградские работодатели готовы предложить охранникам в среднем только 22,5 тысячи рублей при ожидаемой ими зарплате в 30 тысяч рублей. Больше всего в охранниках нуждаются компании, предоставляющие услуги для бизнеса и розничной торговли. В некоторых вакансиях, помимо классических требований о добросовестности и ответственности, встречается и уведомление о необходимости сделать прививку от COVID-19 или предоставить медотвод.
Помимо охранников, за год значительно вырос спрос на курьеров: потребность в них среди волгоградских компаний увеличилась в 3,5 раза. Однако им работодатели готовы платить в среднем 85 тысяч рублей.
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