Тысячи пар женских и мужских галош арестовали в Волгограде

Общество 01.11.2021 09:49
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01.11.2021 09:49
Крупную партию обуви арестовали таможенники совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Указанные товары были без обязательной маркировки, предусмотренной постановлением правительства РФ. Нарушения были выявлены при таможенном досмотре грузового автотранспортного средства, принадлежащего индивидуальному предпринимателю Лайцан О.П. Всего в грузовом автомобиле находилось 4320 пар обуви, в числе которых были женские домашние тапочки, галоши закрытые мужские и женские, сапоги мужские "Аляска".
На всей продукции отсутствовали средства идентификации - коды маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде штрихового кода, формируемый для нанесения на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык обувных товаров. Вся продукция арестована. Отмечается, что в отношении предпринимателя будет возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.
Фото: управление Роспотребнадзора по Волгоградской области
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