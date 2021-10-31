Заболеваемость коронавирусом поразила волгоградцев новым антирекордом





В Волгоградской области показатели заболеваемости коронавирусом снова устремились вверх. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, в регионе выявлены еще 437 заболевших. Это – больше, чем было накануне, и снова – очередной рекорд в статистике заболеваемости. Не смогли пережить инфекцию еще 25 человек. Всего в регионе уже 3551 человек скончались от COVID-19.

Между тем, напомним, в регионе действуют новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Также в Волгоградской области, как и во всей России, идет уже второй день нерабочей недели, которая по замыслу властей должна остановить рост заболеваемости. Однако пока этого не происходит.