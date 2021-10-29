В Волгоградской области стоимость проезда в электричках в 2022 году не повысится



Утверждены тарифы на 2022 год на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, оказываемые АО "Волгоградтранспригород" на территории Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете тарифного регулирования, стоимость проезда в электричках останется на уровне 2021 года - 20 рублей за одну десятикилометровую зону. Единый тариф в пригородном поезде вне зависимости от расстояния составит 40 рублей, для детей - 20 рублей. Поездки в электричках, курсирующих в Волгограде, а также сообщением Волгоград-Волжский будут стоить также 40 рублей, как и в настоящее время.

Всего в 2022 году АО "Волгоградтранспригород" планируется перевезти 2 млн 606 тысяч пассажиров. Экспертами комитета были изучены предоставленные организацией материалы для установления тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров. По результатам проведённых расчётов специалистами было предложено установить экономически обоснованный тариф в размере 60 рублей 37 коп. Данный тариф утверждается для получения субсидий из областного бюджета. Населению платить больше нынешнего не придется.

Фото: АО "ВТП".