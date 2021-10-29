В санитарно-защитной зоне АО «КАУСТИК» началась высадка 3000 тополей

Общество 29.10.2021 13:07 Новости компаний
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29.10.2021 13:07 Новости компаний
Масштабный озеленительный проект по созданию лесозащитной фильтрующей полосы предприятие ведет совместно со специализированной организацией ООО «ОНИКС», имеющей успешный опыт реализации подобных проектов, в том числе на крупных предприятиях южного промышленного узла Волгограда.
Молодые деревья, которые сегодня начали высаживать сотрудники экологических служб «КАУСТИКа» и подрядной организации, выращены в Волгоградской области и приспособлены для жизни в условиях резко континентального климата региона. В течение пяти лет компания-подрядчик будет осуществлять мониторинг состояния насаждений, обработку от вредителей, удобрение и полив.
Защитные насаждения создаются из высоко декоративной соле- и засухоустойчивой, быстрорастущей древесной породы – тополя белого, не дающего пуха. Этот вид деревьев способен за весенне-летний сезон поглощать несколько тонн углекислого газа.
"Выбор именно этого вида тополя для высадки в степной зоне с засолением почвы является самым оптимальным. Уже через 4-5 лет кроны молодых деревьев полностью смыкаются, и на этом участке подавляется распространение сорной травяной растительности, начинается формирование продуваемой структуры лесозащитной фильтрующей полосы", – пояснил генеральный директор ООО «ОНИКС» Дмитрий Шульга.
Итоговая стоимость проекта, который охватывает площадь в 2,4 гектара, превышает 15 млн. рублей, он будет реализован в течение шести лет. Специально для орошения лесозащитной полосы создана система капельного полива общей длиной почти 5 километров. Все три тысячи тополей будут высажены в течение нескольких дней.
"Мы с коллегами – сотрудниками экологических служб - решили, что обязательно примем участие в высадке этих саженцев. Предприятие постоянно занимается озеленением как производственной площадки, так и санитарно-защитной зоны, однако такой масштабный проект мы реализуем впервые. Все это – часть большой постоянной работы, которая направлена на сокращение воздействия на окружающую среду", – прокомментировала руководитель отдела охраны окружающей среды АО «КАУСТИК» Ольга Даньшина.
Озеленение и благоустройство территории промплощадки и санитарно-защитной зоны волгоградского «КАУСТИКа» является частью «Плана природоохранных мероприятий на 2019-2023 гг.», основные цели которого – повышение экологической и промышленной безопасности производства, компенсация техногенного воздействия на атмосферный воздух, озеленение и благоустройство производственной территории и санитарно-защитной зоны предприятия. Объем инвестиций в мероприятия по охране окружающей среды за 9 месяцев 2021 года превысил 174 млн. руб. В 2020 году на реализацию природоохранных мероприятий было потрачено около 231 млн. рублей.
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