Общество

Коллективу Волгоградского филиала «Росгосстраха» объявлена благодарность губернатора области

Общество 29.10.2021 11:50 Новости компаний
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29.10.2021 11:50 Новости компаний


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил благодарность коллективу филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Волгоградской области — за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи со 100-летием образования компании. Персонально благодарности были удостоены четыре сотрудника филиала — начальник управления сервисной поддержки Наталия Пронина; руководитель агентского центра «Быковский» Михаил Кузьмин; страховой консультант универсального офиса «Камышинский» Татьяна Страхова, и специалист по исследованию рынка агентского центра «Фроловский» Татьяна Петрученко.
Троим сотрудникам — заместителю директора филиала по добровольному медицинскому страхованию Надежде Толочко, руководителю агентского центра «Новоаннинский» Ларисе Николаевой и руководителю универсального офиса «Камышинский» Ольге Тычине — вручены Почетные грамоты губернатора Волгоградской области — за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения. 
«Такая оценка труда госстраховцев губернатором Волгоградской области является значимым подтверждением достижений трудового коллектива нашего филиала и компании в целом, — прокомментировал награду директор филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области Юрий Овчаров. — Особенно приятно получить столь высокое признание наших заслуг в год 100-летия компании. На протяжении века несколько поколений госстраховцев защищали финансовые риски граждан и предприятий региона, формировали страховую культуру в обществе, оперативно выплачивали страховое возмещение, тем самым нивелируя риски наших клиентов. Сегодня «Росгосстрах» в числе лидеров регионального страхового рынка. По итогам прошлого года наша компания выплатила своим клиентам в Волгоградской области почти 425 млн рублей по страховым случаям, вернув эти деньги в экономику региона. Мы и дальше будем предлагать землякам доступные по цене надежные программы защиты жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности, наполняя страховые продукты новыми сервисами и повышая качество клиентского сервиса на всех этапах — от заключения договора до выплаты страхового возмещения».

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