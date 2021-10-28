Семиметровая елка-хамелеон появится в ЦПКиО Волгограда в канун Нового Года

Общество 28.10.2021 14:01
0
28.10.2021 14:01
В преддверии новогодних праздников в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде установят арт-объект в виде елки-хамелеона. Как сообщили журналистам в мэрии, сейчас праздничное украшение изготавливается в предприятии. Конструкцию необычной елки выполнят из металла в форме спирали. Арт-объект будет достигать 7 метров в высоту, и подсвечиваться около сотней светодиодов. Необычный вариант новогодней елки планируется разместить возле зимних горок.
Напомним, в новогодние праздники в парке оборудуют сразу несколько зон для зимнего отдыха. На территории пруда появится естественный ледовый каток площадью 750 квадратных метров. Его открытие состоится с установлением в Волгограде стабильной минусовой температуры воздуха, когда глубина промерзания льда достигнет 40 сантиметров. Также этой зимой горожане смогут покататься на горках протяженностью 70 метров на склоне ЦПКиО вблизи стадиона «Волгоград Арена». Спускаться по ним можно будет с помощью ватрушек и ледянок.
Реклама
Депутаты присвоили митрополиту Герману звание Почетного гражданина Волгоградской области28.10.2021 14:20
Общество 28.10.2021 14:20
В Волжском вслед за трамваями и автобусами дорожает проезд в маршрутках28.10.2021 12:44
Общество 28.10.2021 12:44
Волгоградстат зафиксировал снижение цен на молочные продукты28.10.2021 12:10
Общество 28.10.2021 12:10
Ракета - носитель «Союз-2.1а» отправилась на МКС с логотипом и флагом Сбера28.10.2021 11:28
Общество 28.10.2021 11:28
Волгоградцам сделали пересчет за коммуналку на 10 миллионов рублей28.10.2021 11:00
Общество 28.10.2021 11:00
Жираф на мотоцикле и три поросенка появятся на проспекте Жукова в Волгограде28.10.2021 10:33
Общество 28.10.2021 10:33
В Волгограде разоблачили обманывавший клиентов автосалон28.10.2021 08:51
Общество 28.10.2021 08:51
Волгоградские курьеры рассказали о зарплатах, пьяных клиентах и заказах через полстраны28.10.2021 08:20
Общество 28.10.2021 08:20
В Волгоградской области вводится режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет27.10.2021 20:40
Общество 27.10.2021 20:40
Дорожники закончили ремонт моста через Волжскую ГЭС27.10.2021 19:11
Общество 27.10.2021 19:11
Газовиков в Волгограде оштрафовали за вольные расценки на подключение27.10.2021 16:54
Общество 27.10.2021 16:54
Российский бортинженер МКС сфотографировал Волгоград из космоса27.10.2021 16:13
Общество 27.10.2021 16:13
Банк «Открытие»: более половины жителей юга готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного27.10.2021 15:38
Общество 27.10.2021 15:38
«Росгосстрах» продолжит полноценное обслуживание клиентов и в нерабочие дни27.10.2021 13:56
Общество 27.10.2021 13:56
Настоятель храма под Волгоградом скончался от коронавируса27.10.2021 12:12
Общество 27.10.2021 12:12
Реклама