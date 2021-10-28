Общество

Семиметровая елка-хамелеон появится в ЦПКиО Волгограда в канун Нового Года

Общество 28.10.2021 14:01
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28.10.2021 14:01


В преддверии новогодних праздников в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде установят арт-объект в виде елки-хамелеона. Как сообщили журналистам в мэрии, сейчас праздничное украшение изготавливается в предприятии. Конструкцию необычной елки выполнят из металла в форме спирали. Арт-объект будет достигать 7 метров в высоту, и подсвечиваться около сотней светодиодов. Необычный вариант новогодней елки планируется разместить возле зимних горок.

Напомним, в новогодние праздники в парке оборудуют сразу несколько зон для зимнего отдыха. На территории пруда появится естественный ледовый каток площадью 750 квадратных метров. Его открытие состоится с установлением в Волгограде стабильной минусовой температуры воздуха, когда глубина промерзания льда достигнет 40 сантиметров. Также этой зимой горожане смогут покататься на горках протяженностью 70 метров на склоне ЦПКиО вблизи стадиона «Волгоград Арена». Спускаться по ним можно будет с помощью ватрушек и ледянок.

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