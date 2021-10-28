Жираф на мотоцикле и три поросенка появятся на проспекте Жукова в Волгограде

Общество 28.10.2021 10:33
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28.10.2021 10:33
Фигуры мальчика с книгой, жирафа на мотоцикле и композицию «Три поросенка» установят на участке проспекта им. Маршала Жукова в 2022 году в рамках третьего этапа благоустройства. Подрядчик, которые будет выполнять работы на главной магистрали Дзержинского района Волгограда, уже определен по результатам электронного аукциона, сообщили в мэрии.
Реконструкция затронет участок в границах недавно открытого после обновления сквера и Самарского разъезда. Помимо фигур здесь установят чугунные уличные фонари, скамейки, светящиеся арт-объекты, камеры видеонаблюдения. Существующие деревья будут сохранены, к ним подсадят более 4,5 тысяч других зеленых насаждений, включая 2,5 тысячи кустов чайной розы.
Напомним, в начале октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров побывал в обновленном сквере на проспекте Жукова и поручил привести в порядок памятник Герою Советского Союза, маршалу Г.К. Жукову и территорию вокруг него. Глава региона также озвучил планы по дальнейшему благоустройству главной магистрали Дзержинского района. «Первый этап работ на проспекте Жукова был сделан к чемпионату мира по футболу, второй завершен сегодня, третий мы выполним в 2022 году», – сказал тогда глава региона.
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