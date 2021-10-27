Общество

Российский бортинженер МКС сфотографировал Волгоград из космоса

Общество 27.10.2021 16:13
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27.10.2021 16:13


Очередным снимком Волгограда, сделанным из космоса, поделился один из членов экипажа Международной космической станции бортинженер Олег Артемьев. Фотографию астронавт опубликовал в своем аккаунте Instagram в числе девяти космических снимков российских городов.
В объектив Артемьева также попали Абакан, Екатеринбург, Казань, Калининград, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов и Энгельс. «Спасибо за Волгоград, очень крутые кадры», – написала в комментариях к публикации Артемьева волгоградка Инна Ковальчук. На снимке отчетливо видны Мамаев Курган, стадион "Волгоград Арена", металлургический завод "Красный Октябрь", "танцующий" мост и другие объекты в Центральном, Краснооктябрьском, Ворошиловском и Дзержинском районах города.
Астронавты МКС периодически публикуют фотографии городов, над которыми пролетает станция, и Волгоград не становится исключением. Привет из космоса таким образом передавали Олег Кононенко, Сергей Рязанский и другие космонавты.
Фото: Instagram Олега Артемьева.

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