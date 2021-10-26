Здравоохранение 26.10.2021 12:01
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26.10.2021 12:01
За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 404 жителей Волгоградской области, это новый максимум с начала пандемии. Всего, по данным федерального оперативного штаба, с марта 2020 года в регионе выявлено 101 863 случая заражения COVID-19. Жертвами осложнений вируса в Волгоградской области за сутки стали 28 человек, выздоровели за день 308 пациентов с ковидом. Волгоградская область по-прежнему остается в «оранжевой» зоне: за семь суток на 100 тыс. населения приходится 91-150 случаев заболевания коронавирусом.
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