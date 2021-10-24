Общество

Росстат назвал средний размер пенсий в Волгоградской области

Общество 24.10.2021 09:05
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24.10.2021 09:05


Средний размер назначенных пенсий в Волгоградской области составил в 2021 году 14901 рубль. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Среди регионов ЮФО больше пенсии только в Севастополе – 15203 рубля. Самый маленькие пенсии в ЮФО в Калмыкии – 13269 рублей.
При этом рост назначенных пенсий на начало 2021 года в регионе оказался крайне незначительным – всего 0,2%. В 2020 году они увеличивались заметнее – почти на 4% по сравнению с 2019 годом.


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