Росстат назвал средний размер пенсий в Волгоградской области





Средний размер назначенных пенсий в Волгоградской области составил в 2021 году 14901 рубль. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Росстат. Среди регионов ЮФО больше пенсии только в Севастополе – 15203 рубля. Самый маленькие пенсии в ЮФО в Калмыкии – 13269 рублей.

При этом рост назначенных пенсий на начало 2021 года в регионе оказался крайне незначительным – всего 0,2%. В 2020 году они увеличивались заметнее – почти на 4% по сравнению с 2019 годом.