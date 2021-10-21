«Надоели со своими просьбами»: волгоградские УК отмахнулись от проблем ветеранов труда

Общество 21.10.2021 19:48
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21.10.2021 19:48
Выживать, а не жить вынуждены престарелые ветераны труда в своих холодных и сырых квартирах в Волгограде из-за наплевательского отношения управляющих компаний. Неравнодушные соседи, в том числе бывшие, пытались помочь пенсионеркам, но столкнулись с полным отсутствием хоть какого-то сочувствия со стороны коммунальщиков, рассказали они ИА «Высота 102».
В Советском районе 87-летняя Ольга Пономарева, дочь и вдова участников Великой Отечественной войны, вынуждена мерзнуть в квартире с еле тепленькими батареями в собственный день рождения. «43 года я проработала проводницей на поездах дальнего следования, и что я себе заработала? Холод в комнатах, когда у всех нормальных людей топят?», – задается вопросом ветеран труда.
Женщина больше недели ходит по дому в куртке и меховых тапках, чтобы не заболеть, но уже начала подкашливать. Дабы хоть как-то прогреть квартиру в доме №26 по улице Калининградской и не околеть, престарелой волгоградке приходиться включать не один обогреватель, наматывая недешевые киловатты.
Женщина звонила в управляющую компанию «Южные районы Волгограда» со своей проблемой, но ее даже не стали слушать. По телефону волгоградке ответили, что она надоела со своими просьбами. «А нам не надоело сидеть в жутком холоде, ходить как капуста?», – еле сдерживая слезы, говорит пенсионерка. Женщина осталась в шоке от такого хамского поведения и «подарка», который УК преподнесла ей ко дню рождения.
Между тем, сегодня в мэрии сообщили, что количество жалоб на нерасторопность УК при обеспечении теплоснабжения сократилось до единичных случаев. Видимо, обращения в редакцию «Высоты 102» с проблемой отопления от жильцов домов №7 по улице Репина, №9 по улице Триумфальная, №1А по улице Краснопресненская и других как раз составляют тот самый «единичный» список.
Впрочем, у других ветеранов труда отопление уже дали. Правда, теплая квартира 92-летней Зинаиды Бреховой на последнем этаже дома №7 по улице Богунской в Краснооктябрьском районе вот-вот превратится в баню – здесь второй год течет потолок. Женщина призналась, что за это время стала по-настоящему ненавидеть дожди. Одинокой престарелой волгоградке приходится подстилать клеенку и расставлять тазики под местом протечек, чтобы спасти мебель и полы и не затопить соседей.
«Я устала добиваться ремонта крыши. Неужели, проработав всю жизнь, пережив ужасы войны, мы заслужили только такого отношения? Я просто хочу спокойно дожить свой век», – пожаловалась Зинаида Брехова. По ее словам, управляющая компания «Альфа Юг» никак не реагирует на ее жалобы и обращения ее бывшего соседа, которому небезразлична судьба волгоградки. «Похоже, на них можно повлиять только через прокуратуру или жилинспекцию. Нормально работать для людей, которые платят, они не хотят», – заключила пенсионерка, которая надеется, что ее мольбы все же будут услышаны.
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