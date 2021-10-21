Общество

Больше половины волгоградцев поддержали введение нерабочих дней

Общество 21.10.2021 12:09
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21.10.2021 12:09


Введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы поддержали 60% жителей Волгограда. Еще 29% высказались против этой меры, а 11% затруднились ответить. Статистические данные опроса среди экономически активного населения, в котором приняли участие 500 волгоградцев, приводит компания SuperJob.
Высказавшиеся «за» нерабочие дни жители Волгограда считают, что это действительно поможет сдержать распространение коронавируса. Противники нерабочих дней выразили мнение, что люди вместо соблюдения ограничений отправятся гулять в ТРК, в гости и на вечеринки, где еще больше шансов заразиться.
Согласно данным опроса, большинство работодателей против введения нерабочих дней (60%). «Государство не обеспечивает работодателей гарантированными выплатами, чтобы они не теряли доход и не несли затраты на заработную плату. Средний и малый бизнес при отсутствии выручки не в состоянии самостоятельно нести дополнительные расходы», – цитирует компания одного из респондентов среди представителей кадровых служб.
Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин одобрил предложение федерального оперативного штаба об объявлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Он подчеркнул, что зарплата работникам должна быть сохранена в этот период. Губернаторам регионов предоставлены полномочия ввести нерабочие дни раньше установленного президентом срока и продлить их.

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