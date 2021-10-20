Общество 20.10.2021 19:10
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20.10.2021 19:10
Комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области дал разъяснения об изменениях в графике работы школ с 30 октября по 7 ноября. Каникулы в тех школах, где они начнутся с 25 октября, продлеваются на три дня, с 1 по 3 ноября включительно, и далее они перейдут в праздничные дни, сообщает ИА «Высота 102».
Для школ, в которых каникулы совпадут с нерабочими днями, изменений не будет. Ученики гимназий и лицеев, где обучение разделено на триместры и каникулы уже прошли, получат три дополнительных дня каникул. Затем они перейдут в праздничные дни 4-7 ноября.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин одобрил предложение федерального оперативного штаба об объявлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Он подчеркнул, что зарплата работникам должна быть сохранена в этот период. Путин также согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни, чтобы сдержать распространение коронавируса.
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