



Комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области дал разъяснения об изменениях в графике работы школ с 30 октября по 7 ноября. Каникулы в тех школах, где они начнутся с 25 октября, продлеваются на три дня, с 1 по 3 ноября включительно, и далее они перейдут в праздничные дни, сообщает ИА «Высота 102».

Для школ, в которых каникулы совпадут с нерабочими днями, изменений не будет. Ученики гимназий и лицеев, где обучение разделено на триместры и каникулы уже прошли, получат три дополнительных дня каникул. Затем они перейдут в праздничные дни 4-7 ноября.