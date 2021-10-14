Жители сел под Волгоградом пожаловались на дефицит «скорых»

На нехватку карет скорой помощи и многочасовое ожидание медицинской бригады пожаловались жители поселка Новый Рогачик, сел Карповка и Фруктовый Калачевского района. «На три населенных пункта – единственная машина «скорой», которая приезжает на вызовы раз в пять часов. Она увозит пациентов не только в Городище, но и в Калач-на-Дону, в Волжский, в Котельниково», – рассказала депутат Новорогачинского городского поселения Валентина Терентьева.

В надежде разрешить проблему люди написали в комитет здравоохранения Волгоградской области. В ответе чиновники пояснили, что экстренная и неотложная медицинская помощь жителям Нового Рогачика оказывается фельдшерской бригадой Новорогачинской участковой больницы. «При необходимости для оказания СМП жителям рп. Новый Рогачик дополнительно привлекаются бригады СМП ГБУЗ «Городищенская ЦРБ», – говорится в ответе облздрава.

При этом сами же чиновники отметили, что в Новорогачинской больнице работают только два терапевта, педиатр и акушер-гинеколог, а до Городищенской ЦРБ, где есть более узкие специалисты, – 45 километров по асфальтированной дороге. Время в пути в одну сторону в лучшем случае составляет чуть больше часа, исходя из данных картографических онлайн-сервисов. До Калача-на-Дону ехать ближе – всего 38 минут, до Волжского – почти два часа.

Между тем, жители Нового Рогачика опасаются, что и их фельдшерскую бригаду скорой помощи сократят. В облздраве такие подозрения отвергли. «Изменения касаются только работы диспетчерской службы, – сообщили в профильном комитете в ответ на редакционный запрос. – В настоящий момент проведена реорганизация диспетчерской службы с формированием единой диспетчерской на базе отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Городищенская ЦРБ». Пункт скорой медицинской помощи в составе фельдшерской бригады свою деятельность по обслуживанию вызовов жителей р.п. Новый Рогачик, с. Карповка, х. Дмитриевка, с. Студено-Яблоновка не прекращает».