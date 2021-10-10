Общество

Трижды получившему отказ в инвалидности неходячему волгоградцу дали новый шанс

Общество 10.10.2021 15:31
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10.10.2021 15:31


Волгоградца Вячеслава Федина, который не может самостоятельно ходить и трижды получал отказ в установлении инвалидности, направили на стационарное обследование для последующего проведения новой медико-социальной экспертизы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в главном бюро МСЭ по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос.
Об истории 59-летнего волгоградца Вячеслава Федина информагентство рассказывало в минувшем сентябре. В начале 2021 года мужчине, потерявшему сына и мать, сделали операцию на позвоночнике по удалению грыжи диска. Медицинское вмешательство прошло неудачно, и к лету Вячеслав Федин перестал ходить самостоятельно и теперь передвигается в арендованной инвалидной коляске. Проведенные летом обследования показали дегенеративные изменения грудного и поясничного отделов позвоночника, атрофические изменения головного мозга и ряд других отклонений. Однако бюро МСЭ неоднократно отказывало Вячеславу в инвалидности, хотя ему требуются средства реабилитации и посторонний уход. Сейчас за ним ухаживает только сестра Ирина Алеева, которая сама является инвалидом II группы.

В ответе, полученном из главного бюро МСЭ по Волгоградской области, сказано, что в учреждении предприняли все меры в целях защиты законных прав и интересов Вячеслава Федина. «От нашей организации подано обращение учреждение здравоохранения о необходимости проведения всех стандартов обследования, предусмотренных законодательством РФ, для определения группы инвалидности, а также проведения всех реабилитационных и абилитационных мероприятий», – говорится в письме.
В бюро МСЭ отметили, что ранее представленные документы не содержали всего объема медицинских обследований, предусмотренных законом, необходимых и достаточных для установления группы инвалидности. После лечения и нового обследования Вячеслава Федина в стационаре в бюро проведут очередную экспертизу. Если эксперты все же установят волгоградцу группу инвалидности, то бесконечные хождения по врачебным комиссиям, траты на дорогостоящие процедуры, аренду коляски и лекарства в семье Вячеслава Федина наконец-то закончатся.

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