Общество

В 2022 году в Волжском по нацпроекту отремонтируют еще 17 дорог

Общество 11.10.2021 08:06
0
11.10.2021 08:06


Стартовали конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Волжского в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили ИА «Высота 102» в горадминистрации, в следующем году в Волжском отремонтируют 17 транспортных объектов. В настоящее время проводится прием заявок, аукцион состоится 22 октября. Заказчиком является комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского.
В список вошли дороги, ремонт которых завершится в 2022 году, и переходящие объекты на 2023 год:
1. улица Пионерская от улицы Карбышева до улицы Мира;
2. улица Пионерская от улицы Мира до улицы Пушкина;
3. улица Кошевого от автомобильной дороги Р-226 до улицы Ленинская;
4. улица Московская;
5. улица Чайковского;
6. улица Ленинградская;
7. бульвар Профсоюзов;
8. улица Большевистская от проспекта Ленина до улицы Ахтубинская;
9. проспект Ленина от улицы Александрова до улицы 87 Гвардейской;
10. проспект Ленина от  улицы Молодогвардейцев до улицы Александрова;
11. улица Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ;
12. Автодорога № 9 от Автодороги № 7 до улицы Александрова;
13. улица Александрова в границах от улицы 9 Автодорога до  стелы на предприятие АО «Волжский Оргсинтез»;
14. улица Циолковского от улицы Р. Зорге до улицы Набережная, от улицы 19 Партсъезда до улицы К. Маркса;
15. улица 40 лет Победы от улицы Мира до улицы Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Карбышева;
16. Автодорога к причалу и оранжерейному хозяйству;
17. Автодорога от дворца творчества «Русинка» на улице Набережной до городского пляжа.
Общая протяженность всех дорожных объектов составляет 24 км 170 метров. Самый крупный из них – улица Кошевого (2 км 800 метров). Добавим, в числе дорог, ремонтируемых в 2022 году, – и проспект Ленина от улицы Александрова до улицы 87 Гвардейской. Это переходящий объект, ремонт которого завершится в 2023 году. Напомним, обновление проспекта Ленина началось в 2020 году, когда был отремонтирован участок протяженностью 2,3 км от въезда в город до улицы Молодежной. В этом году ремонт главной транспортной артерии Волжского шел на участке от улицы Молодежной до улицы Молодогвардейцев протяженностью около 2,8 км. За два года на проспекте Ленина уже отремонтировано более 5 км дорожного полотна, а в 2022-2023 годах комплексное обновление ждет еще 2,5 км главной транспортной магистрали города. 



 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
11.10.2021 13:57
Общество 11.10.2021 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2021 11:32
Общество 11.10.2021 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2021 09:53
Общество 11.10.2021 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2021 09:10
Общество 11.10.2021 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2021 08:30
Общество 11.10.2021 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2021 18:40
Общество 10.10.2021 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2021 16:56
Общество 10.10.2021 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2021 15:31
Общество 10.10.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2021 12:30
Общество 10.10.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2021 12:01
Общество 10.10.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2021 09:07
Общество 10.10.2021 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2021 19:14
Общество 09.10.2021 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2021 17:34
Общество 09.10.2021 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2021 13:49
Общество 09.10.2021 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2021 13:27
Общество 09.10.2021 13:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:57
«15 лет с вами»: ИА «Высота 102» отмечает юбилейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Главу поселка в Волгоградской области осудили за гибель ребенка в фонтанеСмотреть фотографии
12:26
Пьяный мужчина вылил бутылку водки в Вечный огонь в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:32
В Волгоградской области готовят новые ограничения по сдерживанию коронавирусаСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцы представили свой потенциал на площадке Белорусского промышленно-инновационного форумаСмотреть фотографии
11:22
Серийных разорителей лифтов отдали под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Дело об отравленной химикатами земле возбуждено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Пьяный водитель "Оки" протаранил иномарку с пассажирами под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Камеры зафиксировали роковой поворот маршрутки в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
ВАИЖК: ипотека для волгоградских педагогов – на льготных условияхСмотреть фотографии
09:42
Пассажира маршрутки с подозрительным йогуртом задержали под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
Безмасочников в Волгоградской области стало втрое большеСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде виртуальную табачную лавку закрыли из-за детейСмотреть фотографии
08:06
В 2022 году в Волжском по нацпроекту отремонтируют еще 17 дорогСмотреть фотографии
19:19
Два ребенка и две женщины пострадали из-за маршрутчика в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Суд в Волгоградской области обязал чиновников предоставить землю многодетнымСмотреть фотографии
17:20
Такси вылетело с трассы после столкновения с легковушкой под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:56
Жильцы высоток в центре Волгограда замерзают из-за частной котельнойСмотреть фотографии
15:31
Трижды получившему отказ в инвалидности неходячему волгоградцу дали новый шансСмотреть фотографии
14:28
Тонну мусора на берегу Волги собрали 30 экобегунов в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:11
Приостановлен аукцион на строительство школы на 1000 мест в ВолжскомСмотреть фотографии
12:30
Число умерших от COVID-19 в Волгоградской области перевалило за 3 тысячиСмотреть фотографии
12:01
«Где тепло?»: волгоградцам дали неработающий телефон для жалобСмотреть фотографии
11:34
Порыв водопровода ликвидируют в микрорайоне Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:07
Мошенник вогнал в гигантские долги воспитательницу из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:35
Машина скорой помощи врезалась в КАМАЗ на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:52
Пассажирка люксового микроавтобуса умерла в больнице после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области потеплеет до +19 градусовСмотреть фотографии
19:14
«Мы все провоняли»: подвал пятиэтажки в Волгограде заливает фекалиямиСмотреть фотографии
17:34
Волгоградцам пообещали холодные ночиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 