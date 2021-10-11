В 2022 году в Волжском по нацпроекту отремонтируют еще 17 дорог





Стартовали конкурсные процедуры на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Волжского в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщили ИА «Высота 102» в горадминистрации, в следующем году в Волжском отремонтируют 17 транспортных объектов. В настоящее время проводится прием заявок, аукцион состоится 22 октября. Заказчиком является комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского.

В список вошли дороги, ремонт которых завершится в 2022 году, и переходящие объекты на 2023 год:

1. улица Пионерская от улицы Карбышева до улицы Мира;

2. улица Пионерская от улицы Мира до улицы Пушкина;

3. улица Кошевого от автомобильной дороги Р-226 до улицы Ленинская;

4. улица Московская;

5. улица Чайковского;

6. улица Ленинградская;

7. бульвар Профсоюзов;

8. улица Большевистская от проспекта Ленина до улицы Ахтубинская;

9. проспект Ленина от улицы Александрова до улицы 87 Гвардейской;

10. проспект Ленина от улицы Молодогвардейцев до улицы Александрова;

11. улица Пушкина от кольца СЭС до кольца ВПЗ;

12. Автодорога № 9 от Автодороги № 7 до улицы Александрова;

13. улица Александрова в границах от улицы 9 Автодорога до стелы на предприятие АО «Волжский Оргсинтез»;

14. улица Циолковского от улицы Р. Зорге до улицы Набережная, от улицы 19 Партсъезда до улицы К. Маркса;

15. улица 40 лет Победы от улицы Мира до улицы Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Карбышева;

16. Автодорога к причалу и оранжерейному хозяйству;

17. Автодорога от дворца творчества «Русинка» на улице Набережной до городского пляжа.

Общая протяженность всех дорожных объектов составляет 24 км 170 метров. Самый крупный из них – улица Кошевого (2 км 800 метров). Добавим, в числе дорог, ремонтируемых в 2022 году, – и проспект Ленина от улицы Александрова до улицы 87 Гвардейской. Это переходящий объект, ремонт которого завершится в 2023 году. Напомним, обновление проспекта Ленина началось в 2020 году, когда был отремонтирован участок протяженностью 2,3 км от въезда в город до улицы Молодежной. В этом году ремонт главной транспортной артерии Волжского шел на участке от улицы Молодежной до улицы Молодогвардейцев протяженностью около 2,8 км. За два года на проспекте Ленина уже отремонтировано более 5 км дорожного полотна, а в 2022-2023 годах комплексное обновление ждет еще 2,5 км главной транспортной магистрали города.















