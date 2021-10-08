Почти 20 лет 25 волгоградских семей вынуждены снимать квартиры, имея собственную жилплощадь в бывшем общежитии треста «Машстрой» в переулке Аэропортовский, 3 в Краснооктябрьском районе. В 2002 году, когда новый управленец здания начал его перестраивать, людям пришлось покинуть комнаты, ставшие непригодным для проживания, рассказали ИА «Высота 102» владельцы комнат.

После банкротства Волгоградского треста «Машстрой» четырехэтажное здание общежития постоянно переходило из рук в руки. Так, администрация Волгограда в 1995 году сдала участок под 4-этажкой АО «Ведо» в аренду на 49 лет. Эта же компания получила согласие мэрии на использование здания в административно-производственных целях. Но в компании что-то пошло не так, и через 6 лет они решили продать право пользования домом другой фирме. Новым арендатором в 2001 году стало потребительское общество «Поволжская строительная компания».

В 2002 году власти признали здание общежития непригодным для постоянного проживания граждан и предложили ПО «ПСК» провести реконструкцию. После этого компания начала реконструировать дом, при этом часть жильцов вложилась в стройку безо всяких договоров долевого строительства. Работы начались без предупреждения. «Когда мы пришли домой, крыши не было, она была разрушена», – рассказала собственница одной из комнат Нина Скворцова. Люди еще целый год жили без отопления, воды и нормального крова в полуразобранном доме – в 2003 году жильцы были вынуждены переехать на съемные квартиры. Тогда же фирма прекратила реконструкцию здания и вскоре обанкротилась.