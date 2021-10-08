Общество 08.10.2021 15:17
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08.10.2021 15:17
Арбитражный суд Поволжского округа в Казани поставил точку в судебном споре за маршрут, который обслуживают два перевозчика из Волгоградской области. Как сообщили в Волгоградском УФАС, которое выступало в этом деле в качестве ответчика, кассационная инстанция признала законным отказ антимонопольной службы в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Согласно документам суда, индивидуальный предприниматель Серикова Н.В. просила признать незаконным решение УФАС по Волгоградской области об отказе в возбуждении производства по делу о нарушении законодательства о защите конкуренции по итогам рассмотрения жалобы предпринимателя. ИП Серикова Н.В, осуществляющая регулярные перевозки пассажиров по маршруту "Суровикино - Волгоград", пожаловалась на недобросовестную конкуренцию ИП Волочковой С.А., которая, по утверждению заявителя, также осуществляет регулярные перевозки по указанному маршруту под видом легкового такси в обход публичных процедур, установленных законом, не имея свидетельств и карт маршрута, самостоятельно устанавливает тариф за перевозку.
Проверку по указанной жалобе проводили УФАС и прокуратура. Индивидуальному предпринимателю было отказано в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в связи с отсутствием признаков его нарушения. Тогда предприниматель обратилась в суд.
Арбитражный суд Волгоградской области отказал перевозчику в требованиях, апелляционная и кассационная инстанции решение оставили в силе. Изучив все материалы дела и доводы сторон, суд сделал вывод, что в рассматриваемой ситуации имеет место межвидовая конкуренция между перевозчиками (регулярные перевозки и перевозки легковым такси), т.е. между хозяйствующими субъектами, оказывающими невзаимозаменяемые услуги. В решении суда отмечается, что действия лиц, осуществляющих перевозки легковым такси, в том числе, в случае выявления фактов перевозки пассажиров по маршрутам полностью или частично совпадающим с утвержденными маршрутами транспорта общего пользования, не могут рассматриваться в качестве акта недобросовестной конкуренции.
В свою очередь в Волгоградском УФАС пояснили, что при принятии решения антимонопольный орган учитывал, что нормы законодательства о перевозках пассажиров и багажа легковым такси не содержат ограничения по выбору маршрутов таких перевозок. А ограничение выбора маршрута такой перевозки в зависимости от наличия на определенном направлении регулярных пассажирских перевозок противоречило бы целям таких перевозок и заинтересованности пассажира в получении услуги на более комфортных условиях.
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