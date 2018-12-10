Жителям Волгограда объяснили причины опоздания с коммунальными платежками





То, что жители Волгограда не получили в привычные сроки квитанции на оплату коммунальных услуг, вызвано проходящим процессом усовершенствования программного обеспечения, сообщает ИА Высота 102» со ссылкой на пресс-службу АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Эта организация дала пояснения лишь сегодня поздно вечером, хотя многие волгоградцы уже не первый день переживают, что не смогут оплатить коммуналку вовремя и им начислят пени. В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» подчеркнули, что при оплате квитанций за ноябрь 2018 года до 17 декабря 2018 года, пеня начисляться не будет. Т.е. оплатить платежные документы во избежание начисления пени нужно до 17 декабря текущего года. Задержка доставки платежных квитанций не повлияет на возможность получения субсидий на услуги ЖКХ от управления соцзащиты.