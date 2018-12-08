Культура

Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовало

Культура 08.12.2018 10:26
457 0
08.12.2018 10:26

«Если хочешь быть счастливым, будь им». Все знают этот афоризм, но мало кто помнит, что он принадлежит Козьме Пруткову: литературный вечер «Козьма Прутков и его дети» пройдет завтра, 9 декабря, в волгоградской библиотеке имени М. Горького в рамках лекционного цикла «Русская литература в зеркале пародии». Мероприятие не только для тех, кто любит русскую поэзию, оно – для всех, кто интересуется историей русской литературы, сообщили ИА «Высота 102» в библиотеке. 
«Творчество Козьмы Пруткова - одна из самых ярких страниц в истории литературной пародии. Поэт, которого не существовало, широко известен читателям, его произведения много раз издавались и переиздавались. Мы знаем его «в лицо», знаем его биографию, не раз видели его портрет. Гораздо менее известны авторы, которые писали под именем Козьмы Пруткова, называя себя детьми и внуками «директора пробирной палатки», - отметили организаторы вечера. По словам преподавателя Волгоградского социально-педагогического университета Надежды Тропкиной, в начале ХХ века произошло своего рода воскрешение никогда не рождавшегося и не умиравшего писателя. Творчество его оказалось созвучным новой эпохе, стало целой страницей в русской литературе серебряного века. 
Напомним, Козьма Петрович Прутков — литературный псевдоним, под которым в 50—60-е годы XIX века выступали поэты Алексей Толстой и братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. «Так что их совместный афоризм «Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что, подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь», - актуальны и сегодня, подчеркнули организаторы мероприятия. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концерте
15.11.2018 20:40
13275 0
Волжский театр кукол впервые за четверть века сделают безбарьерным
14.11.2018 11:23
2303 1
Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достоянием
09.11.2018 12:56
9072 9
Культура
03.12.2018 12:34
Культура 03.12.2018 12:34
4732 0 Обсудить

0
Далее
Культура
02.12.2018 12:32
Культура 02.12.2018 12:32
2947 0 Обсудить

0
Далее
Культура
27.11.2018 22:31
Культура 27.11.2018 22:31
8697 0 Обсудить

0
Далее
Культура
22.11.2018 10:19
Культура 22.11.2018 10:19
10882 24 Обсудить

0
Далее
Культура
20.11.2018 13:53
Культура 20.11.2018 13:53
3369 1 Обсудить

0
Далее
Культура
15.11.2018 20:40
Культура 15.11.2018 20:40
13275 0 Обсудить

0
Далее
Культура
14.11.2018 11:23
Культура 14.11.2018 11:23
2303 1 Обсудить

0
Далее
Культура
09.11.2018 12:56
Культура 09.11.2018 12:56
9072 9 Обсудить

0
Далее
Культура
06.11.2018 15:01
Культура 06.11.2018 15:01
7543 0 Обсудить

0
Далее
Культура
04.11.2018 16:58
Культура 04.11.2018 16:58
19764 0 Обсудить

0
Далее
Культура
03.11.2018 11:39
Культура 03.11.2018 11:39
2416 0 Обсудить

0
Далее
Культура
23.10.2018 14:43
Культура 23.10.2018 14:43
9982 3 Обсудить

0
Далее
Культура
17.10.2018 16:50
Культура 17.10.2018 16:50
6454 0 Обсудить

0
Далее
Культура
12.10.2018 12:54
Культура 12.10.2018 12:54
9035 19 Обсудить

0
Далее
Культура
07.10.2018 20:15
Культура 07.10.2018 20:15
10777 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:03
Житель Волгограда решил «снять порчу» у торгового центраСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области нашли останки 923 бойцов Красной АрмииСмотреть фотографии
10:26
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовалоСмотреть фотографии
09:02
Движение на водоемах Волгоградской области остановилось до весныСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из домаСмотреть фотографии
20:05
Бедность жителей Волгоградской области вышла на первый план Cмотреть видео
18:06
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»Смотреть фотографии
17:55
В центре Волгограда водитель сбил пьяную женщину и скрылсяСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде коммунальщики машут лопатами в борьбе с гололедомСмотреть фотографии
17:28
Школьный вопрос: в Волжском назвали «политизированной» ситуацию вокруг директоров и учителейСмотреть фотографии
16:53
Бывший чиновник мэрии возглавил госжилинспекцию Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградском реготделении партии власти начнут тщательно следить за «облико морале» единороссовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде арестовали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе Смотреть фотографииCмотреть видео
15:29
В Волгоградской области 40 детей-сирот оставили без стипендий по вине бухгалтерииСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде огласили новый приговор лже-писателю по делу о хищении ветеранских наградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Прокурор потребовал для волгоградского лже-писателя три года тюрьмыСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области аптеки оптимизируются и закрываютсяСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области двое подростков за ночь обокрали три магазинаСмотреть фотографии
12:05
Волгоградец Даниил Кузьмин сфотографировался с президентом России Смотреть фотографии
12:03
В Волгограде риэлтора и «пьющих соседей» осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
11:49
Саперы обезвредили под Волгоградом 48 снарядов времен войныСмотреть фотографии
11:38
Новое решение «МегаФона» повысит эффективность подбора персоналаСмотреть фотографии
11:18
СМИ вспомнили лишенных неприкосновенности депутатов от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:11
Силовики проводят антитеррористические учения в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде задержан водитель "Мерседеса", сбивший на "зебре" школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в МосквеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде иномарка снесла столб и перевернулась, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:28
Президент назначил в Волгоградской области новых судейСмотреть фотографии
10:01
УФАС Волгоградской области рассекретит «самодеятельность» коммунальщиковСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 