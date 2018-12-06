В Волгоградской области рабочий убил и расчленил своего напарника-гастарбайтера

Происшествия 06.12.2018 11:47
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06.12.2018 11:47
Житель Среднеахтубинского района задержан по подозрению в жестоком убийстве своего 51-летнего напарника, прибывшего на заработки из Центральной Азии. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, 36-летний мужчина вину в содеянном полностью признает.
По данным следствия, подозреваемый с середины ноября 2018 года стал работать на животноводческой точке в селе Бахтияровка Ленинского района Волгоградской области. Практически сразу же у него сложились неприязненные отношения со своим напарником – 51-летним гастарбайтером. 4 декабря между мужчинами вновь разразился скандал, в ходе которого злоумышленник схватил нож и стал наносить им беспорядочные удары по телу потерпевшего, затем отрезал ему голову, которую сжег в печи коровника, а тело спрятал в стоге сена. О совершенном преступлении подозреваемый рассказал работнику стоявшего по соседству свинарника, который при первой же возможности сообщил это владельцу фермы.
В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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