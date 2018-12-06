Телеком

«Ростелеком» стал лидером корпоративной благотворительности

Телеком 06.12.2018 10:38 Реклама
148 0
06.12.2018 10:38


«Ростелеком» стал победителем проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», получив 1-е место в номинации института «Высшая школа менеджмента» (ВШМ СПБГУ) «Лучшая программа (проект), способствующая развитию образования в России» с интегрированной социальной программой «Цифровое равенство». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Ключевая цель для компании интегрированной социальной программы «Цифровое равенство» – улучшение качества жизни миллионов жителей России благодаря устранению цифровых барьеров и обеспечению доступности цифровых решений для таких социально незащищенных групп населения, как люди старшего поколения, воспитанники детских домов, дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья и многих других.
«Ростелеком» традиционно поддерживает проекты в области образования, открывая новые направления и совершенствуя существующие. Основное внимание акцентируется на подготовке высококлассных специалистов в телекоммуникационной сфере, вопросах информационной безопасности подрастающего поколения, а также преодоления цифрового неравенства.
«Ростелеком» рассматривает в данном контексте программу «Цифровое равенство» как уникальный для Российской Федерации сквозной образовательный проект федерального уровня.
В исследовании «Лидеры корпоративной благотворительности» и конкурсе благотворительных программ участвовали 47 российских и международных компаний с общим оборотом более 100 млн рублей в 2017 году. Все компании, попавшие в ТОП-10 рэнкинга, демонстрируют последовательность и системность в социальной политике, приверженность высоким стандартам социальной ответственности бизнеса, а также применение инновационных подходов к улучшению социального климата в регионах присутствия.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
«Черная пятница» надвигается: как не упустить клиента
21.11.2018 11:02
2210 0
«Ростелеком» стал лидером корпоративной благотворительности
06.12.2018 10:38
149 0
Доступная медицина: сервисом «МегаФон Здоровье» теперь могут пользоваться абоненты всех операторов
30.11.2018 10:10
6214 0
Телеком
30.11.2018 10:10
Телеком 30.11.2018 10:10
6214 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
28.11.2018 15:13
Телеком 28.11.2018 15:13
2391 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.11.2018 11:01
Телеком 27.11.2018 11:01
1567 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.11.2018 08:48
Телеком 27.11.2018 08:48
868 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
23.11.2018 12:51
Телеком 23.11.2018 12:51
3673 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
22.11.2018 11:10
Телеком 22.11.2018 11:10
1568 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
21.11.2018 11:02
Телеком 21.11.2018 11:02
2210 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
15.11.2018 09:41
Телеком 15.11.2018 09:41
6036 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
14.11.2018 16:42
Телеком 14.11.2018 16:42
1233 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
12.11.2018 11:42
Телеком 12.11.2018 11:42
2234 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
07.11.2018 10:48
Телеком 07.11.2018 10:48
4514 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.11.2018 10:57
Телеком 02.11.2018 10:57
5250 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.10.2018 12:45
Телеком 31.10.2018 12:45
2587 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.10.2018 12:16
Телеком 26.10.2018 12:16
4725 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
20.10.2018 21:06
Телеком 20.10.2018 21:06
24679 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:38
«Ростелеком» стал лидером корпоративной благотворительностиСмотреть фотографии
10:29
СК прокомментировал внезапную смерть школьника в торговом зале магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:48
Волгоградскую пенсионерку на 300 тысяч рублей обманула лжецелительницаСмотреть фотографии
09:22
В Волгоградском УФАС попросили «ЕР» повлиять на депутатов "с пониженной социальной ответственностью" Смотреть фотографии
08:58
Место руководителя госжилинспекции Волгоградской области стало вакантнымСмотреть фотографии
08:14
Волгоградскую облдуму просят "подпитать" из бюджета частные школыСмотреть фотографии
22:06
Залитый подвал дома обошелся волгоградской УК в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
20:59
Трассы Волгоградской области этой ночью могут покрыться льдом
20:00
В Волгограде коммунальщики проспали первый гололед Cмотреть видео
19:44
В Волгограде скоростные трамваи встали из-за одного неисправного вагона
17:29
Таможенники задержали 18 тонн текстиля из Турции на трассе Волгоград-АстраханьСмотреть фотографии
17:23
В Волгоградской области на Гремячинском ГОКе случился свадебный бумСмотреть фотографии
16:55
В Волжском вынесли приговор женщине за несообщение о подготовке терактовСмотреть фотографии
16:48
Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы Смотреть фотографии
16:43
Аварию с 5 пострадавшими в Рязанской области устроил волгоградский водительСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области готовы бескорыстно признать «Детей войны»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградская областная дума нанимает «посредников» для пиара в районных газетахСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде подозреваемого в грабеже поймали в отделе полицииСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде первые жертвы гололеда рыдают в травмпунктах и винят коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
12:50
Волгоградский аэропорт ждет директив по присвоению нового имени воздушной гаваниСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджетаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
На трассе Волгоград-Астрахань два человека погибли в лобовом ДТПСмотреть фотографии
11:26
Жители Калача-на-Дону вышли на пикет в Волгограде против признания их домов "аварийными" Смотреть фотографии
10:57
Без дефицита, но с оптимизмом: депутаты одобрили проект бюджета Волгограда на 2019 годСмотреть фотографии
10:41
Депутаты возбудились из-за 300 млн рублей для корпорации развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
На трассе в Волгоградской области грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
09:38
На юге Волгограда произошла авария с участием 9 машинСмотреть фотографии
09:13
Задержан бывший зэк за нападения на трех волгоградокСмотреть фотографии
08:55
Трое волгоградцев на поддельные двухтысячные купюры покупали едуСмотреть фотографии
08:43
Почти 24 тысячи волгоградцев выбрали имя аэропортуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 