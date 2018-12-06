«Ростелеком» стал лидером корпоративной благотворительности





«Ростелеком» стал победителем проекта «Лидеры корпоративной благотворительности», получив 1-е место в номинации института «Высшая школа менеджмента» (ВШМ СПБГУ) «Лучшая программа (проект), способствующая развитию образования в России» с интегрированной социальной программой «Цифровое равенство». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

Ключевая цель для компании интегрированной социальной программы «Цифровое равенство» – улучшение качества жизни миллионов жителей России благодаря устранению цифровых барьеров и обеспечению доступности цифровых решений для таких социально незащищенных групп населения, как люди старшего поколения, воспитанники детских домов, дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья и многих других.

«Ростелеком» традиционно поддерживает проекты в области образования, открывая новые направления и совершенствуя существующие. Основное внимание акцентируется на подготовке высококлассных специалистов в телекоммуникационной сфере, вопросах информационной безопасности подрастающего поколения, а также преодоления цифрового неравенства.

«Ростелеком» рассматривает в данном контексте программу «Цифровое равенство» как уникальный для Российской Федерации сквозной образовательный проект федерального уровня.

В исследовании «Лидеры корпоративной благотворительности» и конкурсе благотворительных программ участвовали 47 российских и международных компаний с общим оборотом более 100 млн рублей в 2017 году. Все компании, попавшие в ТОП-10 рэнкинга, демонстрируют последовательность и системность в социальной политике, приверженность высоким стандартам социальной ответственности бизнеса, а также применение инновационных подходов к улучшению социального климата в регионах присутствия.



