Экономика

Депутаты возбудились из-за 300 млн рублей для корпорации развития Волгоградской области

Экономика 05.12.2018 10:41
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05.12.2018 10:41


Отклонить поправку о выделении 300 млн рублей для АО "Корпорация развития Волгоградской области" - такое предложение прозвучало сегодня на заседании облдумы, сообщает ИА "Высота 102". По этому вопросу в рамках обсуждения проекта бюджета региона на 2019 год возникла жаркая дискуссия. Бывший член фракции "Единой России" Геннадий Мурылев выразил сомнение в целесообразности направлять данную сумму корпорации. Председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Ефимов признал, что это поправка редкая, но нужная. Эти средства пойдут на увеличение уставного капитала акционерного общества. По словам Владимира Ефимова, эти деньги помогут запустить новые инвестпроекты в АПК. Финансовая отдача может составить 3 млрд рублей. 

Председатель областного комитета по развитию экономики Галина Быкадорова добавила, что в Минрегионразвития разрабатывается механизм господдержки в данной сфере. Чтобы корпорация могла рассчитывать на федеральные преференции и требуется увеличить ее уставной фонд.
Депутат Мурылев напомнил коллегам, что ИА "Высота 102" неоднократно писало о работе корпорации, к которой возникало немало вопросов. Нардеп задался вопросом, по целевому ли назначению будут потрачены деньги? Зампредседателя облдумы Сергей Булгаков успокоил коллегу, предложив не читать на голодный желудок всевозможные сайты. Владимир Ефимов добавил, что спекуляций по данному вопросу быть не должно - дело правильное и нужное.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», поправку в проект бюджета региона на 2019 год о выделении 300 млн рублей комитету по управлению госимуществом Волгоградской области на покупку дополнительных акций в «Корпорации развития Волгоградской области» ко второму чтению внес губернатор Андрей Бочаров.
В тексте поправки указано, что дополнительные акции выпускаются в связи с увеличением уставного капитала ОАО «Корпорация развития Волгоградской области». Комитет по управлению госимуществом региона выступает учредителем данной структуры, созданной в 2010 году в целях повышения инвестиционной привлекательности Волгоградской области.
Для финансирования закупки предлагается сократить на 200 млн рублей расходы на господдержку общественного транспорта и на 100 млн – на обслуживание госдолга.

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