Депутаты возбудились из-за 300 млн рублей для корпорации развития Волгоградской области





Отклонить поправку о выделении 300 млн рублей для АО "Корпорация развития Волгоградской области" - такое предложение прозвучало сегодня на заседании облдумы, сообщает ИА "Высота 102". По этому вопросу в рамках обсуждения проекта бюджета региона на 2019 год возникла жаркая дискуссия. Бывший член фракции "Единой России" Геннадий Мурылев выразил сомнение в целесообразности направлять данную сумму корпорации. Председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Ефимов признал, что это поправка редкая, но нужная. Эти средства пойдут на увеличение уставного капитала акционерного общества. По словам Владимира Ефимова, эти деньги помогут запустить новые инвестпроекты в АПК. Финансовая отдача может составить 3 млрд рублей.





Председатель областного комитета по развитию экономики Галина Быкадорова добавила, что в Минрегионразвития разрабатывается механизм господдержки в данной сфере. Чтобы корпорация могла рассчитывать на федеральные преференции и требуется увеличить ее уставной фонд.

Депутат Мурылев напомнил коллегам, что ИА "Высота 102" неоднократно писало о работе корпорации, к которой возникало немало вопросов. Нардеп задался вопросом, по целевому ли назначению будут потрачены деньги? Зампредседателя облдумы Сергей Булгаков успокоил коллегу, предложив не читать на голодный желудок всевозможные сайты. Владимир Ефимов добавил, что спекуляций по данному вопросу быть не должно - дело правильное и нужное.