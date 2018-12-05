Как взять кредит и не переплачивать





Средняя долговая нагрузка (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) в России на 1 октября 2018 г. составила 23,55%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, которое систематизировало данные от 4 млн 100 тысяч российских кредиторов.

«Для крупного, долгого кредита величина долговой нагрузки должна быть не более 30%, чтобы поддерживать комфортную жизнь, — утверждают эксперты. — В противном случае длительные финансовые перегрузки могут привести к дефолту».

Разберемся как спланировать свои действия при взятии крупного кредита и какие хитрости можно применить на этом пути.





Досконально проанализировать свой бюджет и спланировать комфортный уровень ежемесячного платежа.

Прежде всего надо правильно рассчитать долговую нагрузку на семейный бюджет. Придется проанализировать свои доходы и расходы.

К примеру, семейные финансы распределяются следующим образом:

— Доход в месяц 60 000 руб.

— Статьи расходов такие как питание, оплата ЖКХ, связи, затраты на учебу детей, покупки, развлечения и непредвиденные расходы — 45 000 руб.

— Остаток «свободных» средств 15000 руб.

Семье можно брать кредит с ежемесячной выплатой, скажем, до 15 000 руб. или меньше. Тогда разница — на пополнение сбережений.





Выбрать «правильный банк».

Выбор банка, где взять кредит, дело хлопотное и требует терпения. Прежде всего советуем посмотреть на условия банка, где вы получаете зарплату. Некоторые банки «зарплатным» клиентам дают преференции. К примеру, у Почта Банка ставка по кредиту для них автоматически снижается на 1-3%.





Выяснить есть у банка услуги, которые помогут в трудную минуту.

К дополнительным услугам банка желательно присмотреться внимательно, досконально их изучив.

Так, если вы берете кредит наличными в Почта Банке, то можете воспользоваться «Гарантированная ставка». Добросовестным плательщикам банк обещает после полного погашения кредита пересчитать его на меньший процент и вернуть часть переплаты.

Если ежемесячный платеж стал бременем для бюджета или не успеваете оплатить в срок, это грозит испортить вашу кредитную историю. В таком случае банки обычно идут навстречу своим клиентам. Можно воспользоваться услугами, при подключении которых эта неприятная ситуация разрешится без лишних потерь нервов.





Воспользоваться удобным способом оформления кредита.

Чтобы оформить кредит не надо ходить в банк. Достаточно зайти на его официальный сайт с домашнего компьютера или мобильного устройства. Это удобно. Причем, если выбранный вами банк использует биометрические технологии, то еще и безопасно, так как ваши лицо и голос — надежный и уникальный ключ к цифровым сервисам.

Для регистрации в единой биометрической системе необходимо всего один раз прийти в банк с паспортом и СНИЛС. С помощью биометрических технологий банкам удается распознать мошеннические кредитные заявки, в том числе попытки оформления заявок по утерянным или украденным паспортам.

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