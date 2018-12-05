Экономика

Как взять кредит и не переплачивать

Экономика 05.12.2018 08:37
1591 0
05.12.2018 08:37


Средняя долговая нагрузка (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) в России на 1 октября 2018 г. составила 23,55%, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, которое систематизировало данные от 4 млн 100 тысяч российских кредиторов.
«Для крупного, долгого кредита величина долговой нагрузки должна быть не более 30%, чтобы поддерживать комфортную жизнь, — утверждают эксперты. — В противном случае длительные финансовые перегрузки могут привести к дефолту».
Разберемся как спланировать свои действия при взятии крупного кредита и какие хитрости можно применить на этом пути.

Досконально проанализировать свой бюджет и спланировать комфортный уровень ежемесячного платежа. 
Прежде всего надо правильно рассчитать долговую нагрузку на семейный бюджет. Придется проанализировать свои доходы и расходы. 
К примеру, семейные финансы распределяются следующим образом:
— Доход в месяц 60 000 руб.
— Статьи расходов такие как питание, оплата ЖКХ, связи, затраты на учебу детей, покупки, развлечения и непредвиденные расходы — 45 000 руб.
— Остаток «свободных» средств 15000 руб. 
Семье можно брать кредит с ежемесячной выплатой, скажем, до 15 000 руб. или меньше. Тогда разница — на пополнение сбережений.

Выбрать «правильный банк».
Выбор банка, где взять кредит, дело хлопотное и требует терпения. Прежде всего советуем посмотреть на условия банка, где вы получаете зарплату. Некоторые банки «зарплатным» клиентам дают преференции. К примеру, у Почта Банка ставка по кредиту для них автоматически снижается на 1-3%.

Выяснить есть у банка услуги, которые помогут в трудную минуту. 
К дополнительным услугам банка желательно присмотреться внимательно, досконально их изучив. 
Так, если вы берете кредит наличными в Почта Банке, то можете воспользоваться «Гарантированная ставка». Добросовестным плательщикам банк обещает после полного погашения кредита пересчитать его на меньший процент и вернуть часть переплаты. 
Если ежемесячный платеж стал бременем для бюджета или не успеваете оплатить в срок, это грозит испортить вашу кредитную историю. В таком случае банки обычно идут навстречу своим клиентам. Можно воспользоваться услугами, при подключении которых эта неприятная ситуация разрешится без лишних потерь нервов.

Воспользоваться удобным способом оформления кредита.
Чтобы оформить кредит не надо ходить в банк. Достаточно зайти на его официальный сайт с домашнего компьютера или мобильного устройства. Это удобно. Причем, если выбранный вами банк использует биометрические технологии, то еще и безопасно, так как ваши лицо и голос — надежный и уникальный ключ к цифровым сервисам.
Для регистрации в единой биометрической системе необходимо всего один раз прийти в банк с паспортом и СНИЛС. С помощью биометрических технологий банкам удается распознать мошеннические кредитные заявки, в том числе попытки оформления заявок по утерянным или украденным паспортам.
Кстати, найти банк в Волгограде, который примет ваши биометрические данные можно на карте, которую специально разработал Банк России.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» остановлено производство
09.11.2018 11:49
14244 26
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон
15.11.2018 11:57
13214 57
В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние
23.11.2018 12:30
7560 33
Экономика
05.12.2018 11:06
Экономика 05.12.2018 11:06
728 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 10:57
Экономика 05.12.2018 10:57
2194 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 10:41
Экономика 05.12.2018 10:41
2387 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2018 17:05
Экономика 04.12.2018 17:05
1864 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2018 10:13
Экономика 04.12.2018 10:13
971 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.12.2018 12:56
Экономика 03.12.2018 12:56
2255 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.12.2018 09:28
Экономика 01.12.2018 09:28
2522 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.11.2018 13:12
Экономика 30.11.2018 13:12
1041 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.11.2018 09:32
Экономика 30.11.2018 09:32
1167 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2018 14:00
Экономика 29.11.2018 14:00
2373 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2018 15:37
Экономика 28.11.2018 15:37
2506 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2018 15:23
Экономика 27.11.2018 15:23
466 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2018 13:52
Экономика 27.11.2018 13:52
10905 5 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2018 08:13
Экономика 26.11.2018 08:13
3178 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2018 16:15
Экономика 25.11.2018 16:15
4379 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:39
Волгоградская областная дума нанимает «посредников» для пиара в районных газетахСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде подозреваемого в грабеже поймали в отделе полицииСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде первые жертвы гололеда рыдают в травмпунктах и винят коммунальщиков Смотреть фотографииCмотреть видео
12:50
Волгоградский аэропорт ждет директив по присвоению нового имени воздушной гаваниСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджетаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
На трассе Волгоград-Астрахань два человека погибли в лобовом ДТПСмотреть фотографии
11:26
Жители Калача-на-Дону вышли на пикет в Волгограде против признания их домов "аварийными" Смотреть фотографии
11:06
У единороссов нет вопросов к бюджету Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Без дефицита, но с оптимизмом: депутаты одобрили проект бюджета Волгограда на 2019 годСмотреть фотографии
10:41
Депутаты возбудились из-за 300 млн рублей для корпорации развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
На трассе в Волгоградской области грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
09:38
На юге Волгограда произошла авария с участием 9 машинСмотреть фотографии
09:13
Задержан бывший зэк за нападения на трех волгоградокСмотреть фотографии
08:55
Трое волгоградцев на поддельные двухтысячные купюры покупали едуСмотреть фотографии
08:43
Почти 24 тысячи волгоградцев выбрали имя аэропортуСмотреть фотографии
08:37
Как взять кредит и не переплачиватьСмотреть фотографии
20:08
В Волгограде коммунальщики создали трудности живым и мертвым Cмотреть видео
18:11
Центральный суд Волгограда продлил арест на акции ВМК «Красный октябрь»Смотреть фотографии
18:09
Волгоградская элита одухотворилась на встрече с губернатором (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
18:05
Житель Волгоградской области лишился иномарки из-за автокредитаСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде завод-банкрот "Химпром" обрастает новыми долгами за землюСмотреть фотографии
16:25
Губернатор Волгоградской области – о борьбе с бедностью, долгах по зарплате и далеких от народа чиновниках Смотреть фотографии
15:40
Жителя Самары осудили в Волгограде за разбой при продаже автомобиляСмотреть фотографии
15:22
Семья блогеров из Волгоградской области учит солить арбузы и чистить коровникСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Застройщику многоэтажек в Волгограде и Волжском запретили брать деньги с дольщиковСмотреть фотографии
14:27
Бдительная волгоградка помогла раскрыть кражуСмотреть фотографии
13:01
Чиновник администрации Волгоградской области выбрал «мусорного» регоператора и ушел туда работать Смотреть фотографии
12:11
Политический бомонд Волгоградской области явился на доклад губернатораСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области железнодорожные воры едва не пустили под откос поездСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской области цены на автомобили и бензин ползут вверхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 