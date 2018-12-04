Общество

Застройщику многоэтажек в Волгограде и Волжском запретили брать деньги с дольщиков

Общество 04.12.2018 14:35
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04.12.2018 14:35


Инспекция гостройнадзора Волгоградской области добилась в суде приостановления на полгода деятельности ООО "Универсал-Строй" по привлечению денежных средств участников долевого строительства многоэтажных домов в Волгограде и Волжском. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области.
По материалам дела, ООО "Универсал-Строй" является застройщиком многоквартирного жилого дома по ул. им. Вучетича, 27 в Красноармейском районе Волгограда и многоквартирных жилых домов по ул. Карбышева в 38 микрорайоне Волжского. Так, выездная проверка, проведенная инспекцией гостройнадзора еще в 2015 году, показала, что в Волжском и в Волгограде строительство домов приостановлено в связи с недостаточным финансированием. На суде было отмечено, что по настоящее время ООО "Универсал-Строй" не подавал уведомлений о возобновлении строительных работ на данных объектах.
Напомним, что в феврале текущего года арбитражный суд Волгоградской области признал ООО "Универсал-Строй" несостоятельным (банкротом), было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

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