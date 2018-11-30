Экономика

ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях более чем на треть нарастил объем кредитно-документарного портфеля

Экономика 30.11.2018 13:12
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30.11.2018 13:12


По итогам девяти месяцев 2018 года кредитно-документарный портфель ВТБ в Волгоградской и Астраханской области увеличился на 36%, превысив 23,7 млрд рублей. Об этом на состоявшейся пресс-конференции журналистам волгоградских СМИ сообщил руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Волгоградской и Астраханской областях Владимир Русаев.
В структуре кредитного портфеля почти половину (49%) составляют кредиты компаниям агропромышленного комплекса. В рамках реализации совместной с Министерством сельского хозяйства РФ программы льготного кредитования АПК за январь – октябрь 2018 года банк заключил с представителями аграрной отрасли 31 сделку на общую сумму 8,8 млрд рублей. 
Ресурсный портфель ВТБ в корпоративном сегменте региона по итогам девяти месяцев составил 15 млрд рублей. Из них объем средств юридических лиц, привлеченных до востребования, - 6,7 млрд рублей, на срочные депозиты - 8,3 млрд рублей. 
 
ВТБ в регионе с начала года особое внимание уделяет работе с малым предпринимательством. «По итогам девяти месяцев наша клиентская база в этом сегменте пополнилась 393 новыми организациями и индивидуальными предпринимателями. В результате сегодня мы обслуживаем более 4,8 тысяч таких клиентов», - рассказал Владимир Русаев. 
В настоящее время в банке идет процесс объединения розничной и корпоративной сети. В текущем году ВТБ расшил линейку предложений по расчетно-кассовому обслуживанию, предложив несколько тарифных планов для компаний любого размера – от небольшого или нового бизнеса до стабильно развивающихся, с большим количеством платежей. Активно развивается и дистанционное обслуживание клиентов. Услуги, которые ранее оказывались только в офисах банка, теперь доступны онлайн, в том числе - получение кредита.
«Банк динамично развивается, на протяжении нескольких лет мы показываем рост выше среднерыночных темпов, что говорит о высоком  уровне доверия к ВТБ. Увеличить долю рынка – такую задачу мы ставим перед собой и в дальнейших планах», - отметил Владимир Русаев.

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