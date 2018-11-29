Коммунальные МУКи: волгоградцев поставили перед странным выбором

Общество 29.11.2018 13:55
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29.11.2018 13:55
Жителей многоквартирных домов по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда напугали бюллетени, которые им разбросали по почтовым ящикам. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в доме №117, они должны заполнить графы и ответить на ряд вопросов, включающие их персональные данные. В частности, назвать общую площадь находящего в собственности помещения, вид документа, подтверждающего право собственности, реквизиты и так далее. Кроме того, поставить (или не поставить) галочку напротив графы – «Расторгнуть договор управления с ООО...», и проголосовать (или не проголосовать) за управляющую организацию многоквартирным домом ООО «МУК», поставить дату, подпись…
«Многих эти бюллетени повергли в тупик. Для кого эти сведения и зачем – непонятно, что потому что на них нет никаких опознавательных знаков, - рассказывают жильцы. – Ситуацию прояснили расклеенные на подъездах объявления, которые также вызвали немало вопросов». Оказывается, таким образом МБУ «ЖКХ» Краснооктябрьского района проводит заочное голосование по выбору новой, Муниципальной Управляющей Компании (МУК).
По словам жильцов, они обратились за разъяснением в отдел жилищно-коммунального хозяйства и работы с ТОС администрации района. Там оказались в курсе и пояснили, что голосование проводится по просьбе самих жильцов, которые жалуются на работу ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района «УЖФ КОР», обслуживающей в настоящее время их дома. Но дело это добровольное, если люди не хотят заполнять анкету, никто их не заставляет это делать.
«Очень многих собственников квартир, действительно, не устраивает, как работает УЖФ «КОР», - делятся краснооктябрьцы. – Но есть же много других путей, чтобы лишить недобросовестную компанию лицензии и отстранить от управления. В данном же случае получается, что хотят поменять шило на мыло. Потому что и новая компания, которую хотят нам навязать, практически ничем не отличается от сегодняшней. Во всяком случае, претензий к ней немало у жителей домов, которые сегодня находятся в ее управлении», - заключили краснооктябрьцы.
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