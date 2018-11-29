Общество

Детсадовцы и школьники создадут для волгоградцев и туристов новогоднее настроение

Общество 29.11.2018 10:46
626 6
29.11.2018 10:46


Городской смотр-конкурс праздничного оформления муниципальных образовательных учреждений Волгограда к новогодним и рождественским праздникам «Новогоднее настроение на улицах Волгограда» объявлен мэрией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгограда, цель конкурса – создание праздничной атмосферы для обучающихся, их родителей, жителей и гостей Волгограда, улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности зданий образовательных учреждений, выявление лучших оригинальных и художественно-архитектурных решений по созданию эстетически привлекательной праздничной среды города. Конкурс будет проводиться с 15 по 29 декабря. Критериями конкурса будут наличие светодиодных технологий при оформлении фасада и входной группы,  световых гирлянд, фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговиков, изображений животных по восточному календарю, использование скульптур, оформление деревьев световой сеткой, световыми дорожками, установка уличных елок. Победитель конкурса получит 300 тысяч рублей, за второе и третье место соответственно положены 200 и 100 тысяч рублей. Призовые могут быть направлены на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Товары для вашего здоровья и безопасности (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
29500 11
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы
17.11.2018 16:54
15033 0
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
16086 76
Общество
29.11.2018 13:55
Общество 29.11.2018 13:55
1777 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2018 13:26
Общество 29.11.2018 13:26
505 2 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2018 12:47
Общество 29.11.2018 12:47
2119 4 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2018 12:44
Общество 29.11.2018 12:44
2270 8 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2018 11:32
Общество 29.11.2018 11:32
3242 7 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 17:46
Общество 28.11.2018 17:46
1357 1 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 17:13
Общество 28.11.2018 17:13
1837 4 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 16:41
Общество 28.11.2018 16:41
13776 68 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 16:40
Общество 28.11.2018 16:40
8320 9 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 15:35
Общество 28.11.2018 15:35
6163 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 15:03
Общество 28.11.2018 15:03
3756 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 11:30
Общество 28.11.2018 11:30
911 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 09:45
Общество 28.11.2018 09:45
6776 12 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 09:42
Общество 28.11.2018 09:42
765 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2018 09:30
Общество 28.11.2018 09:30
1961 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:00
Проекты газификации отдаленных сел Волгоградской области «покрываются пылью»Смотреть фотографии
13:55
Коммунальные МУКи: волгоградцев поставили перед странным выборомСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде китайцев проведут по «Красному маршруту»Смотреть фотографии
12:47
Мокрое дело: В Волгоградской области ремонт крыши домов закончился потопом в квартирахСмотреть фотографии
12:44
Депутатам Волгоградской облдумы «кинут» на телефоны 1,7 миллиона рублейСмотреть фотографии
11:53
Волжанин жил в палатке с марихуанойСмотреть фотографии
11:32
Жители Волгоградской области взбунтовались против слияния сельских школСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде задержали подозреваемого в краже "забытых" в банкомате денегСмотреть фотографии
11:24
Реставрация «Родины-матери» в Волгограде: фотовзгляд изнутри и снаружиСмотреть фотографии
10:46
Детсадовцы и школьники создадут для волгоградцев и туристов новогоднее настроениеСмотреть фотографии
09:39
Волгоградскому «Ротору» за «заслуги» покупают новый автомобильСмотреть фотографии
20:02
История с крупной кражей со стройки стадиона к ЧМ-2018 в Волгограде завершилась в судеCмотреть видео
18:10
Злостного должника по алиментам нашли в больнице Волжского
17:13
В Волгограде стоянку автобусов отодвинут от жилых домовСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде нашли водителя, испортившего дорогу гудрономСмотреть фотографии
16:41
Волгоградцы называют «фикцией» результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» - аэропортамСмотреть фотографии
16:40
Жителей дома в Волгограде грызут блохиСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде Роспотребнадзор обнаружил смертельно опасный спирт в «незамерзайках»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:13
МегаФон возобновил работу интернет-магазина в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:04
Жители Волгоградской области тратят на еду и коммуналку больше прожиточного минимумаСмотреть фотографии
15:03
Капремонт изувеченного «генеральского» дома в Волгограде начнется в новом годуСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде стройкомпания "перенесла" срок капремонта дома по поддельному протоколуСмотреть фотографии
14:08
Волгоградцы хотят видеть Олега Веретенникова на посту главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
13:31
В Волгограде заведующая детским садом заработала почти 1 миллион рублей на мертвых душах
12:48
В Волгограде новому руководству «Красного Октября» напомнили о проблеме «оранжевого дыма»Смотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области осудили истязателя своей престарелой материСмотреть фотографии
12:20
Вынесен приговор за кражу меди на 7 миллионов рублей с «Волгоград-Арены»Смотреть фотографии
11:56
В Волгограде водителя фуры из Ростовской области задавили при попытке ему помочьСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области в связи с ухудшением погоды дорожники - в режиме повышенной готовностиСмотреть фотографии
10:40
Жители Волгоградской области "приютили" у себя виртуальных иностранцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 