



Городской смотр-конкурс праздничного оформления муниципальных образовательных учреждений Волгограда к новогодним и рождественским праздникам «Новогоднее настроение на улицах Волгограда» объявлен мэрией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгограда, цель конкурса – создание праздничной атмосферы для обучающихся, их родителей, жителей и гостей Волгограда, улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности зданий образовательных учреждений, выявление лучших оригинальных и художественно-архитектурных решений по созданию эстетически привлекательной праздничной среды города. Конкурс будет проводиться с 15 по 29 декабря. Критериями конкурса будут наличие светодиодных технологий при оформлении фасада и входной группы, световых гирлянд, фигур Деда Мороза и Снегурочки, снеговиков, изображений животных по восточному календарю, использование скульптур, оформление деревьев световой сеткой, световыми дорожками, установка уличных елок. Победитель конкурса получит 300 тысяч рублей, за второе и третье место соответственно положены 200 и 100 тысяч рублей. Призовые могут быть направлены на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.



