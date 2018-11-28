Жители Волгоградской области тратят на еду и коммуналку больше прожиточного минимума

Аналитика 28.11.2018 15:04
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28.11.2018 15:04
14 тысяч 37 рублей – таковы потребительские расходы в среднем за месяц на одного члена домохозяйства в Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств за третий квартал 2018 года. В структуре потребительских расходов наибольшую долю составили расходы на покупку непродовольственных товаров – 39,2%; на покупку продуктов питания и питание вне дома - 34,6%; оплату услуг – 24,9%; на покупку алкогольных напитков – 1,3%. Между тем, напомним, в Волгоградской области прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 9069 рублей, для трудоспособного населения – 9731 рубль, для пенсионеров – 7400 рублей, для детей – 9155 рублей. В Волгоградстате подсчитали, что в 3 квартале 2018 года в среднем за месяц среднедушевые денежные доходы населения области, по предварительной оценке, в 2,3 раза превысили величину прожиточного минимума на душу населения.
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