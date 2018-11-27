Общество

В Волгограде на расчистку дорог от первого снега вышли десятки единиц техники

Общество 27.11.2018 09:26
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27.11.2018 09:26



Свыше 40 единиц техники вышли в утренние часы на расчистку дорог Волгограда от первого снега. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии. На улицах города работают комбинированные дорожные машины, тракторы-щетки. После уборки снежной каши дороги посыпают песко-соляной смесью или бишофитом. Районные коммунальные службы также подключились к уборке территорий. 
В первую очередь реагентами были обработаны участки дорог с  крутыми и затяжными подъемами, резкими поворотами и узкой проезжей частью. В настоящее время спецтехника работает на основных магистралях города - улицах Исторической, Николая Отрады, Лазоревой, проспекте Ленина и других магистралях, после чего перейдет на улицы районного значения. Остальная техника и рабочие бригады будут находиться в резерве на случай ухудшения погодных условий, готовые приступить к работе в течение  получаса. 
Всего этой зимой на дороги Волгограда будет привлекаться до 160 единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 80 КДМ,  а также механические щётки, погрузчики, автогрейдеры.
Дорожно-коммунальные службы призывают водителей использовать автотранспорт, оборудованный зимними шинами, быть бдительными на дорогах, соблюдать при движении безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не препятствовать  работе снегоуборочной спецтехники.
Напомним, неблагоприятный прогноз погоды Волгоградский ЦГМС выдал еще накануне. Все подразделения муниципальных дорожно-коммунальных служб были приведены в оперативную готовность. Сегодня в городе ожидаются мокрый снег, туман, что может привести к образованию на дорогах гололедицы.

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