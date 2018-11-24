Происшествия

В Волгограде ранее судимого мужчину задержали за перестрелку в кафе (ВИДЕО)

Происшествия 24.11.2018 10:48
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24.11.2018 10:48



Накануне в кафе «Чайхана» в Кировском районе города произошла драка и перестрелка: двое человек доставлены в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, для при задержании у подозреваемых был обнаружен травматический пистолет.


По предварительным данным, трое посетителей кафе в ходе ссоры устроили драку с офицантами и выстрелили с «травмата» в руку повару «Чайханы». А после этого попытались скрыться на автомобиле «Ваз 2112», но уже в Советском районе были задержаны.
Причиной конфликта послужил  неоплаченный счет. И, по словам работников кафе, молодые люди не первый раз в «Чайхане» и не первый раз «не хотят платить».

Один из задержанных уже имеет «дурную славу». 

В 2011 году боксер Михаил Долгополов вместе со своими друзьями избил мужчину, который после этого потерял память и остался инвалидом. А Долгогполов в свои 14 лет получил два года условно.

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