В Волгоградской области разработают бренд для привлекательного образа региона

Сегодня комитет промышленности и предпринимательства Волгоградской области объявил конкурс на разработку эскиза бренда Волгоградской области. Как говорится в пояснительной записке, сообщает ИА «Высота 102», он «разрабатывается в целях создания привлекательного образа Волгоградской области как одного из перспективных и активно развивающихся субъектов Российской Федерации, привлечения дополнительных инвестиций в региональную экономику».

Бренд должен наиболее точно раскрыть образ и потенциал региона. Работы должны содержать географические, природные и ресурсные особенности, бизнес, культуру, традиции, туризм, возможности и слоган. Кроме того, должна быть легкость восприятия, оригинальность, новизна и эстетичность.

«Региональный бренд будет способствовать поддержке инициатив и усилению мотивации организаций всех сфер деятельности к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в интересах потребителей, продвижению на региональном и российском рынках конкурентоспособной и качественной волгоградской продукции, а также оказываемых услуг, произведенных и предоставляемых на территории Волгоградской области», - подчеркивается на официальном сайте облпромторга.