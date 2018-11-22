В Волгоградской области разработают бренд для привлекательного образа региона

Общество 22.11.2018 12:42
565 16
22.11.2018 12:42
Сегодня комитет промышленности и предпринимательства Волгоградской области объявил конкурс на разработку эскиза бренда Волгоградской области. Как говорится в пояснительной записке, сообщает ИА «Высота 102», он «разрабатывается в целях создания привлекательного образа Волгоградской области как одного из перспективных и активно развивающихся субъектов Российской Федерации, привлечения дополнительных инвестиций в региональную экономику».
Бренд должен наиболее точно раскрыть образ и потенциал региона. Работы должны содержать географические, природные и ресурсные особенности, бизнес, культуру, традиции, туризм, возможности и слоган. Кроме того, должна быть легкость восприятия, оригинальность, новизна и эстетичность.
«Региональный бренд будет способствовать поддержке инициатив и усилению мотивации организаций всех сфер деятельности к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в интересах потребителей, продвижению на региональном и российском рынках конкурентоспособной и качественной волгоградской продукции, а также оказываемых услуг, произведенных и предоставляемых на территории Волгоградской области», - подчеркивается на официальном сайте облпромторга.
Реклама
Популярное по теме
13.11.2018 20:01
29149 11
28.10.2018 19:26
24327 9
06.11.2018 16:04
15421 76
В Волгограде - новый начальник управления МВД22.11.2018 16:24
Со строителя стадиона «Волгоград Арена» требуют почти 1 миллион рублей за испорченные краской автомобили22.11.2018 14:47
Чиновники Волгоградской области мобилизованы на учения Минобороны РФ22.11.2018 12:13
УК в Волгоградской области пытается «засудить» инспекцию госжилнадзора22.11.2018 12:01
Турецкая авиакомпания оставила без еды пассажиров из Челябинска в волгоградском аэропорту22.11.2018 08:27
В Волгограде нечистотами заливает центр реабилитации21.11.2018 17:45
Управлять домами в Волгоградской области будет УК из Оренбурга21.11.2018 17:27
Депутаты Волгоградской гордумы "похоронили" прокурорское представление по рынку ритуальных услуг21.11.2018 13:37
Погорельцы с острова Сарпинский в Волгограде переселяются из сарая в дом21.11.2018 12:31
Кинотеатр «Победа» и стадион «Пищевик» в Волгограде ждет большой ремонт21.11.2018 11:45
В Волгограде фонд капремонта обязали согласовывать с мэрией новый цвет жилых домов21.11.2018 11:38
Новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» стартует 22 ноября в Волгограде21.11.2018 11:36
В Калачевскую районную думу Волгоградской области вызвали полицию21.11.2018 10:56
Спикер Волгоградской гордумы Андрей Косолапов призывает к миру в Берлине21.11.2018 09:53
В Волгограде у предпринимателя конфисковали детские игрушки21.11.2018 09:00
Реклама