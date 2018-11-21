Общество

В Волгограде фонд капремонта обязали согласовывать с мэрией новый цвет жилых домов

Общество 21.11.2018 11:38
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21.11.2018 11:38


Новый порядок согласования внешнего облика зданий сегодня на заседании приняли депутаты Волгоградской городской думы, сообщает ИА «Высота 102». Это нововведение, прежде всего, затронет новостройки. Также паспорта фасадов зданий и эскизные проекты предлагаемых изменений нужно будет получать собственникам зданий при их реконструкции. В том числе под этот порядок подпадают многоэтажные дома, в которых проводится капремонт.
Все изменения на фасаде - будь то цвет или использование отделочных материалов - нужно будет согласовать. Стоимость процедуры согласования - около 3000 рублей. Плательщиком выступит региональный оператор фонда капремонта. Сегодня на заседании некоторые депутаты городской думы выступили с критикой подобных изменений и просили исключить из проекта пункт о реконструируемых домах. Один из народных избранников заявил, что у фонда капремонта и так не хватает денег на ремонт домов - крыши многих из жилых строений до сих пор стоят раскрытыми.
Что касается собственников квартир, то их новый порядок согласования внешних изменений облика домов не коснется. Спрашивать разрешение у властей на установку сплит-систем или застекление балкона не придется. А вот если владелец квартиры на первом этаже пожелает перестроить помещение под магазин или салон красоты, то ему придется заручиться согласием городского департамента градостроительства и архитектуры.  
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», нашумевший проект, касающийся порядка обязательного согласования внешнего облика зданий, несколько раз перерабатывался. Появление  документа власти объяснили стремлением избавить фасады домов от нелепой рекламы и неэстетичных вывесок. Входные группы в магазины или салоны красоты, как полагают чиновники, должны не выбиваться из архитектурного облика города, а гармонично в него вписываться.
Первоначальная версия проекта была явно сырой и вызвала ряд нареканий у депутатов гордумы. Так, изначально не был ясен механизм оформления разрешительной документации. В новой редакции разработчики прописали требования к форме и составу эскизного проекта, разработали типовую форму паспортов фасадов. Подготовка пакета документов потребует финансовых затрат от собственников недвижимости. А вот само согласование архитектурно-градостроительного облика здания будет бесплатным. 

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