В Волгограде фонд капремонта обязали согласовывать с мэрией новый цвет жилых домов





Новый порядок согласования внешнего облика зданий сегодня на заседании приняли депутаты Волгоградской городской думы, сообщает ИА «Высота 102». Это нововведение, прежде всего, затронет новостройки. Также паспорта фасадов зданий и эскизные проекты предлагаемых изменений нужно будет получать собственникам зданий при их реконструкции. В том числе под этот порядок подпадают многоэтажные дома, в которых проводится капремонт.

Все изменения на фасаде - будь то цвет или использование отделочных материалов - нужно будет согласовать. Стоимость процедуры согласования - около 3000 рублей. Плательщиком выступит региональный оператор фонда капремонта. Сегодня на заседании некоторые депутаты городской думы выступили с критикой подобных изменений и просили исключить из проекта пункт о реконструируемых домах. Один из народных избранников заявил, что у фонда капремонта и так не хватает денег на ремонт домов - крыши многих из жилых строений до сих пор стоят раскрытыми.

Что касается собственников квартир, то их новый порядок согласования внешних изменений облика домов не коснется. Спрашивать разрешение у властей на установку сплит-систем или застекление балкона не придется. А вот если владелец квартиры на первом этаже пожелает перестроить помещение под магазин или салон красоты, то ему придется заручиться согласием городского департамента градостроительства и архитектуры.