Происшествия 18.11.2018 18:20
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18.11.2018 18:20
Причины трагедии с гибелью ребенка в Волжском устанавливают профильные службы. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне вечером у подъезда дома №37 по улице Советской был обнаружен труп 14-летнего мальчика. Повреждения на теле отсутствуют. По всей видимости, подросток отравился неизвестным веществом. На лице школьника медики обнаружили следы рвоты.
Сегодня около 16 часов в городскую детскую больницу Волжского поступил 13-летний мальчик с ожогами 70-80% тела. По предварительным данным, травму ребенок получил, прикоснувшись к электропроводам на железной дороге.
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