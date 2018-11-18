



Причины трагедии с гибелью ребенка в Волжском устанавливают профильные службы. Как стало известно ИА «Высота 102», накануне вечером у подъезда дома №37 по улице Советской был обнаружен труп 14-летнего мальчика. Повреждения на теле отсутствуют. По всей видимости, подросток отравился неизвестным веществом. На лице школьника медики обнаружили следы рвоты.

Сегодня около 16 часов в городскую детскую больницу Волжского поступил 13-летний мальчик с ожогами 70-80% тела. По предварительным данным, травму ребенок получил, прикоснувшись к электропроводам на железной дороге.



