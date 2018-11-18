В Волгограде две пассажирки такси попали в больницу

Происшествия 18.11.2018 10:41
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18.11.2018 10:41
Сегодня ночью в Центральном районе Волгограда в результате ДТП травмы получили 20-ти и 26-летние пассажирки такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около половины четвертого утра неустановленный водитель, управляя автомобилем «Хендай IX35», на пересечении пр. Ленина с ул. Комсомольская совершил столкновение с автомобилем «Датсун», под управлением 32-летнего водителя. После чего водитель автомобиля «Хендай IX35» скрылся с места происшествия.
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