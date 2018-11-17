Общество

В Волгоградской области отказники от «нового» жилья вышли на улицы с плакатами

Общество 17.11.2018 13:35
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17.11.2018 13:35


Сегодня  в Калаче-на-Дону Волгоградской области жители аварийных домов, в которых отключили отопление, вышли на улицы города с плакатами, чтобы привлечь внимание губернатора Андрея Бочарова, приехавшего в город воинской славы для чествования ветеранов, к своей проблеме. Как сообщает  ИА «Высота 102»,  участники одиночных пикетов обращались к главе Калача-на-Дону Владимиру Кришталю с требованием вернуть тепло в дома, где по-прежнему живут люди,  и к главе региона с просьбой защитить права граждан. 
Поводом для сегодняшней акции стала ситуация, связанная с отказом некоторых жителей аварийных домов переезжать в новые дома, построенные в прошлом году по программе переселения. «Отказники» утверждают, что дома были признаны аварийными в нарушение закона, а жильцы ни на что не жаловались и были довольны условиями проживания. По словам калачевцев, так называемые новые дома, которые были сданы в эксплуатацию в прошлом году, по качеству гораздо хуже их «аварийного» жилья. Так, рассказали люди, стены в построенных домах промерзают, в подъезды затекает дождевая вода, так как около них нет никаких возвышающих ступенек, уже отваливается штукатурка, а из-за вечной сырости здесь вот-вот может появиться грибок. 
Интересно, что недавно жительница Калача-на-Дону, прописанная в Саратове, в суде доказала, что решение межведомственной комиссии о признании аварийным дома №4 по ул. Маяковского было принято в нарушение закона. Впрочем, чиновники ничего слышать не хотят. И в качестве последнего «аргумента», который, по их мнению, может заставить людей покинуть свои жилища, отключили в этих домах тепло. По этому поводу калачевцы уже написали заявление в прокуратуру. 
Между тем, напомним, еще при строительстве новых домов в Калаче-на-Дону возникли серьезные проблемы. Так, один из балконов обвалился, в результате рабочий получил травмы. Тем не менее пышное новоселье было отпраздновано. 

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