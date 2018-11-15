Расследования 15.11.2018 11:06
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15.11.2018 11:06
Заседание по делу Александра Масленникова, который подозревается в жестоком убийстве двух девушек, откладывается из-за того, что подозреваемого не доставили в областной суд. Как стало известно ИА «Высота 102», это произошло по «технической причине». Напомним, сегодня на судебном заседании будут заслушиваться свидетели. Ранее стало известно о том, что московские эксперты по результатам психолого-психиатрической экспертизы признали Александра Масленникова полностью вменяемым. На проведении дополнительного обследования подсудимого настаивала его защита.
Напомним, зверское убийство Ольги Шапошниковой и Дарьи Лабутиной произошло 13 октября 2017 года в Волжском. С девушками, которым было 28 и 29 лет, Масленников познакомился в караоке-клубе, откуда они поехали на его съемную квартиру. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, мужчина зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. 26 октября его задержали в Химках и этапировали в Волжский.
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