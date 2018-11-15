В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон





Бюджет Волгоградской области на 2019 год принят в первом чтении. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы на сегодняшнем заседании утвердили главные параметры документа. За проголосовали 32 депутата, 4 были против, 7 - не голосовали, воздержавшихся не было. Перед голосованием многие депутаты положительно оценили главный финансовый документ области. Депутаты-единороссы, в частности, заявляли, что принимаются беспрецедентные меры которые позитивно повлияют на жизнь региона. Сразу несколько нардепов восторженно заявили, что такое происходит впервые едва ли не за всю историю региона и даже страны.

С критикой документа выступил Михаил Таранцов. По его мнению, принимаемые меры недостаточны, кроме того, он требовал рассмотрения его поправок, которые ранее отклонил профильный комитет. Между ним и председателем думы Николаем Семисотовым произошла перепалка. Михаил Таранцов был настроен решительно, требовал соблюдения думского регламента. Спикер регпарламента заявлял, что все правила соблюдаются. В конце перепалки Николай Семисотов потребовал отключить микрофон Михаила Таранцова. Но депутат-коммунист продолжал негодовать и без него. Тогда депутат Александр Осипов предложил удалить из зала коммуниста, "который хулиганит". Подробнее об атмосфере сегодняшнего заседания - в отдельном материале ИА "Высота 102".

Между тем, по сравнению с текущим годом, главный финансовый документ на 2019 год выглядит оптимистичнее – в первую очередь, ввиду отсутствия дефицита. Доходы и расходы казны составляют по 98,2 млрд рублей. В 2020-2021 годах казна и вовсе должна стать профицитной. Объем избытка составит 200 млн рублей в год.

По оценке КСП региона, доходы бюджета в основном спрогнозированы обоснованно. Рост налоговых доходов запланирован в размере 2,5 млрд рублей. В частности, поступления от налога на прибыль организаций должны возрасти по сравнению с текущим годом на 1,5 млрд рублей и составить почти 23,1 млрд рублей.

Объем безвозмездных поступлений запланирован в сумме 26 млрд рублей. Однако, как заявил сегодня депутатам первый вице-губернатор - председатель комитета по бюджету региона Александр Дорждеев, накануне Госдума утвердила федеральный бюджет во втором чтении, параметры которого дают надежду на увеличение суммы преференций региону до 30 млрд. Для сравнения, в нынешнем году Волгоградская область получит из федерации 28 млрд рублей.

Из позитивных перемен в новом финансовом году Дорждеев также упомянул запланированное снижение долговой нагрузки на бюджет. На 1 января 2019 года госдолг составит 53,3 млрд рублей, что на 100 млн меньше, чем годом ранее. Доля госдолга в собственных доходах казны также сократится - с 88,9% до 79,8%. К концу 2021 года этот показатель должен составить 53,3 млрд рублей или 61,6% от общего объема собственных доходов.

В следующем году, как отметил первый вице-губернатор, в бюджете заложено финансирование на строительство 139 социально-значимых объектов. Главный проект - возведение нового корпуса областного онкодиспансера стоимостью 3, 7 млрд рублей. 3,1млрд рублей из этой суммы выделяет федерация, остальные 600 млн - регион. Кроме того, предусмотрены финансы на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах, новых детсадов или ясельных групп в них, школ и больниц. На восстановление Дворца спорта заложено более 220 млн рублей, на продолжение ремонта в здании пожарной каланчи, куда переедет краеведческий музей, - еще 136 млн (в 2018 году выделялось 59 млн).



