Экономика

В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон

Экономика 15.11.2018 11:57
9756 36
15.11.2018 11:57


Бюджет Волгоградской области на 2019 год принят в первом чтении. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы на сегодняшнем заседании утвердили главные параметры документа. За проголосовали 32 депутата, 4 были против, 7 - не голосовали, воздержавшихся не было. Перед голосованием многие депутаты положительно оценили главный финансовый документ области. Депутаты-единороссы, в частности, заявляли, что принимаются беспрецедентные меры которые позитивно повлияют на жизнь региона. Сразу несколько нардепов восторженно заявили, что такое происходит впервые едва ли не за всю историю региона и даже страны.
С критикой документа выступил Михаил Таранцов. По его мнению, принимаемые меры недостаточны, кроме того, он требовал рассмотрения его поправок, которые ранее отклонил профильный комитет. Между ним и председателем думы Николаем Семисотовым произошла перепалка. Михаил Таранцов был настроен решительно, требовал соблюдения думского регламента. Спикер регпарламента заявлял, что все правила соблюдаются. В конце перепалки Николай Семисотов потребовал отключить микрофон Михаила Таранцова. Но депутат-коммунист продолжал негодовать и без него. Тогда депутат Александр Осипов предложил удалить из зала коммуниста, "который хулиганит". Подробнее об атмосфере сегодняшнего заседания - в отдельном материале ИА "Высота 102".
Между тем, по сравнению с текущим годом, главный финансовый документ на 2019 год выглядит оптимистичнее – в первую очередь, ввиду отсутствия дефицита. Доходы и расходы казны составляют по 98,2 млрд рублей. В 2020-2021 годах казна и  вовсе должна стать профицитной. Объем избытка составит 200 млн рублей в год.
По оценке КСП региона, доходы бюджета в основном спрогнозированы обоснованно. Рост налоговых доходов запланирован в размере 2,5 млрд рублей. В частности, поступления от налога на прибыль организаций должны возрасти по сравнению с текущим годом на 1,5 млрд рублей и составить почти 23,1 млрд рублей. 
Объем безвозмездных поступлений запланирован в сумме 26 млрд рублей. Однако, как заявил сегодня депутатам первый вице-губернатор - председатель комитета по бюджету региона Александр Дорждеев, накануне Госдума утвердила федеральный бюджет во втором чтении, параметры которого дают надежду на увеличение суммы преференций региону до 30 млрд. Для сравнения, в нынешнем году Волгоградская область получит из федерации 28 млрд рублей.
Из позитивных перемен в новом финансовом году Дорждеев также упомянул  запланированное снижение долговой нагрузки на бюджет. На 1 января 2019 года госдолг составит 53,3 млрд рублей, что на 100 млн меньше, чем годом ранее. Доля госдолга в собственных доходах казны также сократится - с 88,9% до 79,8%. К концу 2021 года этот показатель должен составить 53,3 млрд рублей или 61,6% от общего объема собственных доходов.
В следующем году, как отметил первый вице-губернатор, в бюджете заложено финансирование на строительство 139 социально-значимых объектов. Главный проект - возведение нового корпуса областного онкодиспансера стоимостью 3, 7 млрд рублей. 3,1млрд рублей из этой суммы выделяет федерация, остальные 600 млн - регион. Кроме того, предусмотрены финансы на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в селах, новых детсадов  или ясельных групп в них, школ и больниц. На восстановление Дворца спорта заложено более 220 млн рублей, на продолжение ремонта в здании пожарной каланчи, куда переедет краеведческий музей, - еще 136 млн (в 2018 году выделялось 59 млн). 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
На волгоградском заводе «Красный Октябрь» остановлено производство
09.11.2018 11:49
13677 26
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" возобновлено производство стали
13.11.2018 15:52
12864 21
Депутатам рассказали, сколько миллионов получают «фотоохотники» на дорогах Волгоградской области
22.10.2018 13:35
11970 25
Экономика
15.11.2018 13:59
Экономика 15.11.2018 13:59
135 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.11.2018 08:29
Экономика 15.11.2018 08:29
706 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
14.11.2018 17:28
Экономика 14.11.2018 17:28
979 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 17:17
Экономика 13.11.2018 17:17
4040 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 15:52
Экономика 13.11.2018 15:52
12864 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 14:55
Экономика 13.11.2018 14:55
288 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.11.2018 12:42
Экономика 13.11.2018 12:42
7136 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.11.2018 13:15
Экономика 12.11.2018 13:15
1100 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.11.2018 11:16
Экономика 12.11.2018 11:16
5864 26 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 17:13
Экономика 09.11.2018 17:13
7897 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 14:42
Экономика 09.11.2018 14:42
4767 24 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 13:33
Экономика 09.11.2018 13:33
4951 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 11:49
Экономика 09.11.2018 11:49
13677 26 Обсудить

0
Далее
Экономика
09.11.2018 09:37
Экономика 09.11.2018 09:37
1358 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
08.11.2018 20:27
Экономика 08.11.2018 20:27
8015 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:59
Nemoloko покоряет высокую кухнюСмотреть фотографии
13:14
Губернатор Волгоградской области озадачил участковых в связи с гибелью детей в пожарахСмотреть фотографии
13:00
Волгоградка из-за ревности разбила машину сожителяСмотреть фотографии
12:46
В Волгоградский облсуд по делу обвиняемого в убийстве двух волжанок вызвали ювелираСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде полицейские нашли вора с чужим кошельком, полным денегСмотреть фотографии
11:57
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофонСмотреть фотографии
11:32
В Советском районе Волгограда в дачном домике сгорели мать с сыномСмотреть фотографии
11:27
Поставщик овощей в сетевые магазины Волгоградской области обвиняется в уклонении от уплаты налоговСмотреть фотографии
11:06
Подозреваемого в расчленении двух волжанок не довезли до Волгоградкого облсудаСмотреть фотографии
10:36
Автобус насмерть сбил дорожного рабочего в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Прокурор просит для волгоградского молодогвардейца Рената Булатова три года колонииСмотреть фотографии
10:23
Судья снова запретила видеосъемку резонансного процесса по делу волгоградского молодогвардейцаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде погиб монтажник-высотник из БеларусиСмотреть фотографии
09:41
Пользователям Yota в Волгограде теперь доступен безлимит от 10 рублейСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде установят еще около 70 новых остановокСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде снова подожгли дорогую иномаркуСмотреть фотографии
08:29
ВОЛМА заявляет экспорт одной из стратегических целей на 2019-й годСмотреть фотографии
20:56
Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде в СочиСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде "перемалывают" тяжёлое наследие бывших хозяев "Красного октября" Cмотреть видео
17:50
УФАС: Волгоградская гордума думает о «вечном» и хочет «Память» сделать вечнойСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде полицейские пытаются опознать жертву ДТП с татуировками и тростьюСмотреть фотографии
16:50
Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебошСмотреть фотографии
16:42
Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:41
Пятнадцать новобранцев из Волгограда поедут охранять КремльСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компанииСмотреть фотографии
15:49
Волгоградец, предсказавший победу России над Испанией на ЧМ, «проиграл» букмекерамСмотреть фотографии
15:27
В Волгоградской области могут остаться за бортом программы переселения несколько тысяч человекСмотреть фотографии
14:44
Волгоградский клуб «Ротор» утеплит болельщиковСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области в пожарах погибли уже 12 детейСмотреть фотографии
13:57
На «Красном Октябре» в Волгограде начали выплачивать зарплатуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 