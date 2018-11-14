



Есть две новости – хорошая и плохая. Первая, сообщает ИА «Высота 102», связана с принятием Госдумой в первом чтении законопроекта о продлении срока деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2026 года. За это же время планируется в целом по стране решить задачу переселения из аварийного жилья.

В Волгоградской облдуме напомнили, что в регионе более 12 тысяч жителей улучшили свои жилищные условия и переехали из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 годаю Теперь на повестке дня стоит не менее сложная задача – переселение жителей многоквартирных домов, признанных аварийными с 2012 года. На эти цели в проекте бюджета Волгоградской области на 2019 год предусмотрено 57 млн рублей. Из федеральной казны ожидается софинансирование в объеме 586 млн рублей. Реализация мероприятий будет продолжаться до 2024 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За пять лет в регионе планируется расселить 9,8 тысячи человек из жилых домов общей площадью 176 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы облдумы. И это новость не совсем хорошая. Так, напомним, недавно комитет строительства Волгоградской области опубликовал данные о том, что в Волгоградской области в «новых» аварийных домах, которые получили такой статус после 1 января 2012 года, проживают 14050 человек. Большая часть ветхих домов находится в Волгограде, здесь очереди на переселение ждут около 12 тысяч человек. Может получиться так, что проблема аварийного жилья в Волгоградской области в регионе до конца не разрешится даже после окончания продленной программы.



