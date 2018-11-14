Общество

В Волгоградской области могут остаться за бортом программы переселения несколько тысяч человек

Общество 14.11.2018 15:27
1915 0
14.11.2018 15:27


Есть две новости – хорошая и плохая. Первая, сообщает ИА «Высота 102», связана с принятием Госдумой в первом чтении законопроекта  о продлении срока деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 января 2026 года. За это же время планируется в целом по стране решить задачу переселения из аварийного жилья.
В Волгоградской облдуме напомнили, что в регионе более 12 тысяч жителей улучшили свои жилищные условия и переехали из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 годаю Теперь на повестке дня стоит не менее сложная задача – переселение жителей многоквартирных домов, признанных аварийными с 2012 года. На эти цели в проекте бюджета Волгоградской области на 2019 год предусмотрено 57 млн рублей. Из федеральной казны ожидается софинансирование в объеме 586 млн рублей. Реализация мероприятий будет продолжаться до 2024 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За пять лет в регионе планируется расселить 9,8 тысячи человек из жилых домов общей площадью 176 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы облдумы. И это новость не совсем хорошая. Так, напомним, недавно комитет строительства Волгоградской области опубликовал данные о том, что в Волгоградской области в «новых» аварийных домах, которые получили такой статус после 1 января 2012 года, проживают 14050 человек. Большая часть ветхих домов находится в Волгограде, здесь  очереди на переселение ждут около 12 тысяч человек. Может получиться так, что проблема  аварийного жилья в Волгоградской области в регионе до конца не разрешится даже после окончания продленной программы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый медицинский центр - аренда или продажа

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса (8442) 27-06-74
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
27972 10
Все псы попадают в рай, или на кого "повесили всех собак" власти Волгограда
28.10.2018 19:26
23887 9
Волгоградцы хотят повернуть время вспять
06.11.2018 16:04
14255 76
Общество
14.11.2018 17:50
Общество 14.11.2018 17:50
835 1 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 16:41
Общество 14.11.2018 16:41
281 3 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 14:44
Общество 14.11.2018 14:44
751 3 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:57
Общество 14.11.2018 13:57
6518 13 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:49
Общество 14.11.2018 13:49
4305 12 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:48
Общество 14.11.2018 13:48
825 5 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 13:41
Общество 14.11.2018 13:41
616 1 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 12:45
Общество 14.11.2018 12:45
6107 11 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 12:41
Общество 14.11.2018 12:41
585 0 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 10:53
Общество 14.11.2018 10:53
4883 1 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 09:33
Общество 14.11.2018 09:33
1587 7 Обсудить

0
Далее
Общество
14.11.2018 08:46
Общество 14.11.2018 08:46
2085 11 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2018 20:01
Общество 13.11.2018 20:01
27972 10 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2018 15:52
Общество 13.11.2018 15:52
1944 5 Обсудить

0
Далее
Общество
13.11.2018 15:02
Общество 13.11.2018 15:02
4381 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:50
УФАС: Волгоградская гордума думает о «вечном» и хочет «Память» сделать вечнойСмотреть фотографии
17:29
В Волгограде полицейские пытаются опознать жертву ДТП с татуировками и тростьюСмотреть фотографии
17:28
Tiguan OFFROAD: для тех, кому тесно в городеСмотреть фотографии
16:50
Жительницу Волгограда, уронившую малыша, осудили за пьяный дебошСмотреть фотографии
16:42
Кибербезопасность бизнеса обеспечат инновационные технологии единой платформы «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:41
Пятнадцать новобранцев из Волгограда поедут охранять КремльСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компанииСмотреть фотографии
15:49
Волгоградец, предсказавший победу России над Испанией на ЧМ, «проиграл» букмекерамСмотреть фотографии
15:27
В Волгоградской области могут остаться за бортом программы переселения несколько тысяч человекСмотреть фотографии
14:44
Волгоградский клуб «Ротор» утеплит болельщиковСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области в пожарах погибли уже 12 детейСмотреть фотографии
13:57
На «Красном Октябре» в Волгограде начали выплачивать зарплатуСмотреть фотографии
13:49
Компания «Чибис» в Волгограде продолжает «убивать» архитектурный облик исторического домаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Депутат из Саратова подвел итоги «министерской диеты» и призвал повысить прожиточный минимумСмотреть фотографии
13:08
В обществе рыболовов и охотников незаконно раздавали разрешения на отстрел зверей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:45
Сквер у завода «Красный Октябрь» в Волгограде очищают от «джунглей»Смотреть фотографии
12:41
Переименование названия ООО «РГС-Медицина» на ООО «Капитал Медицинское Страхование» не влечет за собой необходимости замены полисов ОМССмотреть фотографии
11:22
Депутаты направляют отряд ревизоров в корпорацию развития Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде автоворы снимали аккумуляторы для продажи
10:53
В Волгограде суд лишил лицензии УК-банкротаСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде водителя автобуса отстранили от работы после наезда на пешеходаСмотреть фотографии
09:33
Муниципальному телевидению Волгограда исполнилось 25 летСмотреть фотографии
08:46
В Волгоградской области корейский фермер перекормил лук нитратамиСмотреть фотографии
07:40
В Волгограде пожарные спасли гостиницу у Мамаева курганаСмотреть фотографии
21:32
Автобус «Волгоград-Дербент» с тридцатью пассажирами сломался в степи в Астраханской областиСмотреть фотографии
20:01
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда Cмотреть видео
17:17
Частных домов в Волгоградской области строят больше, чем многоэтажекСмотреть фотографии
17:10
Стало известно, кто из волгоградских чиновников переселится в здание за 300 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде мошенники не добились оправдания за инсценировку ДТП с эксклюзивными автоСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде на заводе-банкроте "Красный Октябрь" возобновлено производство сталиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 