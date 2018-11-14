Волжский театр кукол впервые за четверть века сделают безбарьерным

Культура 14.11.2018 11:23
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14.11.2018 11:23
Историческое здание театра кукол "Арлекин" в Волжском впервые за его почти 25-летнюю историю обустроят для зрителей с ограниченными возможностями. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заключение экспертов, проектом предусмотрено минимальное вмешательство в конструкции здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения.
Так, для беспрепятственного пользования услугами театра инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с недостатками слуха и зрения, планируется провести обустройство путей движения тактильной плиткой и указателями, предупредительной разметкой, съездами и порожками. Для маломобильных групп населения обустроят санузлы и расширят дверные проемы, главный вход оборудуют пандусом.
Здание театра кукол "Арлекин" расположено на пересечении улиц Комсомольская и Пушкина. Его состояние эксперты оценивают как удовлетворительное. Двухэтажное строение, украшенное ионическим ордером, получило свое первое имя "Гидростроитель" и статус "клуб-кинотеатр" на 380 мест. Построено здание по типовому проекту Зои Иосифовны Брод. Здесь в свое время располагался кинотеатр "Энергетик". Театр кукол переехал сюда в 1994 году - почти 25 лет назад. Нежилое здание театра является составной частью комплекса застройки квартала № 23, построенного в 1958 году. Главный фасад здания обращен на парк Гидростроитель - центральный парк города Волжского. Перед главным фасадом театра устроена квадратная площадь, в центре площади размещается памятник А.С. Пушкину. Здание построено в стиле неоклассицизма с применением элементов ионической ордерной системы.
Фото с сайта комитета культуры Волгоградской области
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