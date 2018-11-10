На последней минуте игры волгоградский «Ротор» вырвал победу у курского «Авангарда»





Сегодня волгоградский «Ротор» выиграл у курского «Авангарда» - команды из тройки лидеров ФНЛ. Как сообщает ИА "Высота 102", единственный гол в матче забил Исламнур Абдулавов – игрок «Ротора». Он поразил ворота соперника на последней – 90-ой минуте.

Боролись обе команды довольно зрелищно. По владению мячом футбольные клубы играли на равных. В домашней встрече волгоградцы заканчивают серию поражений и получают заветные три очка за победу.



