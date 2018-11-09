Экономика

Производство на волгоградском заводе-банкроте «Красный Октябрь» возобновят через несколько дней

Экономика 09.11.2018 14:42
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09.11.2018 14:42


Производство на остановленном заводе «Красный Октябрь» планируют возобновить с 13 ноября. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня исполнительный директор ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий. Напомним, станы на крупнейшем в России производители нержавеющей стали были остановлены накануне поздно вечером после того, как арбитражный суд Волгоградской области признал предприятие банкротом. Сегодня на завод прибыл губернатор Волгоградской области и встретился с рабочими. Андрей Бочаров подверг критике действия топ-менеджеров предприятия, которые привели к критической ситуации, сложившейся на заводе, в результате чего на счетах «Красного Октября» не осталось ни рубля, а часть имущества была вывезена. Глава региона заверил, что власти не бросят рабочих, а в случае необходимости предоставят займ для выплаты зарплаты. Конкурсный управляющий Сергей Харченко также пообещал, что намерен сделать все возможное  для оздоровления завода, чтобы сохранить градообразующее предприятие. 

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