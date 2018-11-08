В Волгограде росгвардейцы вспомнили погибших друзей

Сегодня, в день памяти сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ МВД РФ, погибших при выполнении служебных обязанностей, руководители территориального органа Росгвардии встретились с членами семей погибших сотрудников. Офицеры выразили слова признательности и благодарности семьям за их мужей и сыновей, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. На мероприятии присутствовали родители и вдовы сотрудников СОБР, ОМОН, вневедомственной охраны и военнослужащих.

Отец сержанта милиции Олега Скрипки - бойца ОМОН, погибшего 3 марта 1996 года при проведении спецоперации по ликвидации бандформирований в городе Серноводск, рассказывает: «Первая командировка в зону локального конфликта выпала Олегу, когда ему исполнилось 20, а в двадцать три он посмертно был награжден орденом «Мужества». Несколько лет назад имя Олега Скрипки присвоили 11-й школе города Волжского, в которой также установили памятную стелу.

Старший лейтенант милиции Степан Цуцунава был бойцом СОБР, посмертно награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, посмертно - орденом Мужества. Принимал участие в проведении боевых операций на территории Чеченской республики. Занимался парашютным спортом, борьбой самбо, был мастером спорта по обоим видам. 9 мая 1995 года участвовал в показательных выступлениях. Но, несмотря на то, что на его счету к тому времени было 3 тысячи прыжков, тот в небе родного города оказался последним в жизни: во время десантирования с вертолета у Степана Владимировича не раскрылся парашют.

Присутствовала на встрече и вдова старшего сержанта милиции Андрея Гостенина, сотрудника вневедомственной охраны. Он погиб в Москве, в служебной командировке при сопровождении груза в результате вооруженного нападения.

Как подчеркнули в Росгвардии, сотрудники управления особое внимание уделяют вопросам оказания поддержки членам семей погибших военнослужащих и сотрудников, со всеми поддерживается постоянная связь.