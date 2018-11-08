Происшествия

В Волгоградской области военнослужащий задержан за торговлю наркотиками

Происшествия 08.11.2018 15:53
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08.11.2018 15:53


Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцируемых на территории города Камышина, задержан за торговлю наркотиками. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, его задержали сотрудники ФСБ и Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" в ходе совместной операции. В ходе обыска в квартире 25-летнего задержанного было обнаружено еще несколько доз синтетического наркотика, портативные весы и пакеты для упаковки расфасованных доз. Исследование показало, что изъятым является наркотическое средство – производное N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело. Военнослужащему за сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере, грозит до 15 лет лишения свободы. 

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