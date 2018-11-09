Общество

Чиновники предложили волгоградским компаниям достроить «почти готовые» дома дольщиков

Общество 09.11.2018 09:00
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09.11.2018 09:00


Инспекция стройнадзора Волгоградской области предлагает застройщикам рассмотреть возможность участия в завершении строительства четырех объектов и готова к обсуждению и совместной проработке вопросов их достройки. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о нескольких незавершенках, готовность которых составляет от 40 до 95%.
В перечне новостроек, который опубликован на официальном сайте ведомства, проблемных многоквартирных домов, 20-этажный дом № 1 по ул. Огарева 21б, в Ворошиловском районе Волгограда - готовность объекта – 75%; многоэтажные жилые дома №№ 2, 3 по ул. Фадеева в Красноармейском районе – готовность 95 и 87%; 12-этажный дом №7 в том же Красноармейске - готовность объекта – 35%;  трехэтажный дом в Городищенском районе Волгоградской области - готовность объекта – 40%. Более 500 новоселов - обманутых дольщиков - не дождались обещанного жилья от таких застройщиков, как ООО «Стройснаб», ООО «Строй-Сити», ООО «Инвестволгстрой», ООО «ВСК». 
Как отмечают в комитете, для застройщиков, принявших на себя обязательства по достройке проблемных объектов в регионе,  предусмотрены такие меры поддержки, как предоставление компенсационных земельных участков в аренду без торгов, снижение размера арендной платы за пользование земельным участком при достройке проблемного объекта, предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат на подключение (техническое присоединение) многоквартирных домов, сведения о которых содержатся в реестре пострадавших граждан, компенсация части расходов по оплате процентов по ипотечным кредитам (займам) гражданам, которые приобрели квартиру по договору участия в долевом строительстве не ранее 1 января 2018 года в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляются мероприятия по завершению строительства добросовестным застройщиком.

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